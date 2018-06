Lorenzo zmagal, Rossi na stopničkah, zajec ušel smrti #video

Svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku Španec Marc Marquez (Honda) je v šestem krogu padel in zdrsnil v pesek, se sicer vrnil na stezo, toda do konca je z 18. mesta napredoval le na 16. in tako ostal brez točk v SP.

Kljub slabemu nastopu je po šestih dirkah še obdržal skupno prvo mesto, kjer ima 96 točk. Drugi je zdaj Valentino Rossi s 76.

Naslednja dirka v SP bo preizkušnja v Barceloni čez 14 dni.

Za nami sta že dirki v nižjih razredih. Portugalec Miguel Oliveira (KTM) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Italije v Mugellu v razredu moto2. Drugo mesto je pripadlo Italijanu Lorenzu Baldassarriju (Kalex), tretji je bil Španec Joan Mir (Kalex).

Po šestih dirkah sezone 2018 je na vrhu skupnega seštevka Italijan Francesco Bagnaia (Kalex) s 111 točkami, drugi skupno je današnji zmagovalec Oliveira (98 točk), tretji pa Baldassarri (84 točk).

Kako je zajec prečkal dirkalno stezo v moto3?

Španec Martin zmagal v razredu moto3

Španec Jorge Martin (Honda) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Italije v Mugellu v najšibkejšem razredu moto3. Na drugo in tretje mesto sta se zavihtela domačina Marco Bezzecchi (KTM) in Fabio Di Giannantonio (Honda).

Dirko je popestril tudi nebogljeni zajec, ki v najbolj neprimernem času prečkal dirkalno stezo. V tistem trenutku so se mimo pripeljali vodilni trije in le za las zgrešili divjo žival. K sreči se je vse skupaj končalo brez padca, brez poškodb pa jo je odnesel tudi samomorilski zajec.

Po šestih dirkah sezone 2018 je na prvem mestu razpredelnice skupnega seštevka prvenstva Bezzecchi s 83 točkami, zmagovalec Mugella Martin ima tri točke manj, tretji pa je Di Giannantonio s 75 točkami.