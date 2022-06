Krog prezgodaj slavil zmago in jo tako podaril tekmecu

Dirko v MotoGP v Barceloni je zaznamovala tudi huda taktična napaka domačina Aleixa Espargaroja; dirkač Aprile je namreč imel trdno v rokah drugo mesto, toda po predzadnjem krogu je upočasnil, misleč, da je že konec dirke. Preden je ugotovil, da se je pošteno uštel, pa je bil že na petem mestu. In tako je zmagal Fabio Quartararo (Yamaha).

Brez uvrstitve sta ostala tudi Ducatijev tovarniški voznik Italijan Francesco Bagnaia, ki ga je že v prvem zavoju s steze zbil Japonec Takaaki Nakagami, ter njegov rojak Enea Bastianani (Ducati Gresini), ki je sredi dirke zdrsnil v pesek.

Foto: Reuters Z novo zmago in napako Espargaroja je svetovni prvak Quartarao še povečal naskoka v svetovnem prvenstvu, zdaj ima 147 točk, Esparagro pa 125. "Počutim se naravnost odlično. Želel sem čim hitreje priti v vodstvo in tam ostati, za nami je res odlična dirka. Mugello in Barcelona sta prizorišči, kjer Yamahi naj ne bi šlo, toda drugo in prvo mesto sta odličen dosežek. To pa je tudi velika spodbuda za naprej," je zmago ocenil vodilni Francoz, ki je sicer slavil šele drugič v sezoni.

Italijan Celestino Vietti (Kalex) in Španec Izan Guevara (GasGas) pa sta zmagovalca velike nagrade Katalonije v razredih moto2 in moto 3.

Naslednja dirka bo preizkušnja v Nemčiji čez 14 dni.