Bratsko zmagoslavje v Barceloni

Aktualni svetovni motociklistični prvak Marc Marquez je zmagovalec VN Katalonije motoGP, drugi je bil Fabio Quartararo, tretji pa Danilo Petrucci. Na sedmi postaji sezone je dosegel četrto zmago in se še utrdil v vodstvu SP. Marquezov mlajši brat Alex je slavil v razredu moto2.

Za trdno vodstvo Marqueza v SP, Španec ima zdaj na vrhu 140 točk, ima zasluge tudi njegov moštveni sotekmovalec Jorge Lorenzo. V tretjem krogu je namreč pri poskusu prehitevanja naredil napako, zdrsnil po tleh, s seboj pa potegnil še oba Yamahina dirkača Italijana Valentina Rossija in Španca Mavericka Vinalesa ter drugega v SP, Italijana Andreo Dovizisa (Ducati).

Dovizioso je kljub današnji ničli obdržal drugo mesto v SP s 103 točkami, na tretjem je danes četrtouvrščeni Španec Alex Rins (Suzuki) s 101.

Sezona se bo nadaljevala na Nizozemskem v Assnu čez 14 dni.

Alex Marquez in Ramirez zmagala v Barceloni

Na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu sta v Barceloni v šibkejših razredih moto2 in moto3 slavila domačina Alex Marquez (Kalex) in Marcos Ramirez (Honda).

Alex Marquez je slavil v moto2. Foto: Reuters

V razredu moto2 je za mlajšim bratom zvezdnika elitnega razreda Marca Marqueza drugo mesto osvojil Švicar Thomas Lüthi (Kalex), tretji je bil Marquezov rojak Jorge Navarro (Speed up).

V najšibkejšem razredu moto3 pa je prvič v karieri zmagal Ramirez in postal še sedmi zmagovalec tega razreda motociklističnega SP to sezono. Za njim sta se na zmagovalne stopničke uvrstila še rojak Aron Canet (KTM) in Italijan Celestino Vietti (KTM).

Dirkači v elitnem razredu motoGP bodo dirko začeli ob 14. uri, najboljši startni položaj ima Francoz Fabio Quartararo (Yamaha STR).

