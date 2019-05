Monaco slavi 90 let avtomobilističnih dirk

Davnega 14. aprila 1929 so v Monte Carlu gostili prvi dirkalni grand prix oziroma veliko nagrado. Zaradi nekaterih prekinitev gre za 77. dirko na Azurni obali, 66. v formuli 1, ki je v kneževini nepretrgoma na sporedu od leta 1955. Rekorder po številu zmag je še vedno sloviti Brazilec Ayrton Senna s šestimi osvojenimi pokali za najhitrejšega.

Rekorder je Brazilec

Ayrton Senna je bil najhitrejši na VN Monaka kar šestkrat. Foto: Reuters Po različnih drugih avtomobilističnih dirkah je Monte Carlo prvo dirko formule 1 gostil leta 1950. Gre za drugo najstarejšo dirko po angleškem Silverstonu, a je imel Monte Carlo vselej večjo pozornost javnosti zaradi bogatih, lepih in slavnih, ki so ob vsakokratni izvedbi zbrani na tem koščku Sredozemlja. Dandanes velja, da je Monte Carlo ob dirki v Le Mansu in dirki 500 milj Indianapolisa ena od treh prestižnih vsakoletnih avtomobilističnih prireditev.

Morda tudi zato, ker kneževina dirko gosti kar na svojih mestnih ulicah z ozkimi odseki. Zaradi varnosti na stezi in s tem povezanih del pa prireditev vsako leto ohromi mesto za nekaj tednov. Obenem je dirka v Monte Carlu tista, ki ima največ krogov - 78, obenem pa najkrajša po prevoženih kilometrih - 260,286.

Watch those barriers 😬



Your FP2 highlights from the #MonacoGP ⬇️ pic.twitter.com/B4nUZUKRY6 — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

Kaj jo dela tako zanimivo, s športnega stališča ni jasno. Znano je, da je prehitevanje zaradi ozkih cest skoraj nemogoče, zato o uvrstitvah pogosto odloča kvalifikacijski trening. Ljubitelji formule 1 pa kljub temu med 19 zavoji poznajo vsaj Sainte Devote, Casino in Rascasse, ki so spisali večino zgodb in dram v zgodovini te prireditve. A prav tako znana sta na 3,337 km dolgi stezi tudi predor in del ceste ob pristanišču.

Kot bi letel s helikopterjem v dnevni sobi

Morda je posebnost dirke najbolje povzel nekdanji svetovni prvak Nelson Piquet, vsaj tako ga povzema agencija Apa, ki je nastop v Monte Carlu primerjal z letenjem s helikopterjem v dnevni sobi. Da gre za posebno prireditev, potrjuje dejstvo, da dirkači tukaj po tradiciji nastopijo z najmehkejšimi pnevmatikami oziroma najboljšim oprijemom.

Letošnja prireditev pa bo posebna tudi, ker so domači navijači spet dobili dirkača, za katerega lahko navijajo. Lani se je formuli 1 pridružil Charles Leclerc, ki letos tekmuje za Ferrari. Domači ljubitelji tega športa zdaj upajo, da bo postal prvi dirkač po Louisu Chironu leta 1950, ki bo na domači dirki osvojil točke za svetovno prvenstvo.

Daniil Kvjat v spomin avstrijskemu legendarnemu dirkašu Nikiju Laudi. Foto: Reuters

Monte Carlo je spisal tudi številne tragedije, a se prireditelji raje spominjajo zmag. Ob Senni, ki je bil tukaj najboljši šestkrat, s po petimi slavji izstopata Britanec Graham Hill in Nemec Michael Schumacher, ki sta slavila po petkrat, dvakrat je bil najboljši tudi v uvodu omenjeni legendarni Lauda - 1975 in 1976.