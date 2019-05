Hamilton najhitrejši v Monaku, dirkači počastili spomin na Laudo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretji čas je postavil Hamiltonov moštveni kolega Finec Valtteri Bottas, ki je zaostal 0,072 sekunde. Na četrtem in petem mestu sta končala Ferrarijeva Charles Leclerc in Sebastian Vettel.

Vsi dirkači so imeli na bolidih različna spominska obeležja v spomin na nedavno preminulega Avstrijca Nikija Laudo. Zaradi tesne povezave s to legendo svetovnega športa od mladih let je bil Hamilton v sredo oproščen medijskih obveznosti.

Britanec je bil najhitrejši na uvodnem treningu. Foto: Reuters

Danes je na sporedu še en prosti trening, v soboto kvalifikacije, v nedeljo pa je dirka.