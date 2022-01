Marquezu po težavah z vidom zelena luč za treninge

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez je dobil zeleno luč zdravnikov za treninge pred začetkom sezone v Sepangu v Maleziji 5. in 6. februarja, je sporočilo njegovo moštvo Repsol Honda. Osemindvajsetletnik iz Cervere je na treningu z enduro motociklom padel 30. oktobra in zaradi težav z vidom potem ni več tekmoval ali treniral.

Osemkratni svetovni prvak je imel težave z diplopijo oziroma dvojnim vidom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po padcu je dobil pretres možganov, zaradi česar je moral izpustiti predzadnjo in zadnjo dirko lanske sezone za svetovno prvenstvo.

"V ponedeljek je Marquez opravil še en zdravniški pregled, ki je potrdil, da je bilo zdravljenje uspešno in da bo lahko nastopil na dirkah," so zapisali pri njegovem moštvu. Dodali so, da bo po treningu v Maleziji teden dni pozneje vadil še v Mandaliki v Indoneziji.

Zadnjič je nastopal 24. oktobra lani na Veliki nagradi Emilije - Romanje v Misanu, kjer je zmagal.