Marquez zmagal drugič zapored, velika napaka Martina

Španski zvezdnik Marc Marquez (Gresini Ducati) je zmagovalec dirke razreda motoGP za veliko nagrado San Marina v Misanu. Drugo mesto je pripadlo aktualnemu svetovnemu prvaku Italijanu Francescu Bagnaii (Ducati), ki je izkoristil napačno odločitev glede menjave motocikla glavnega tekmeca v boju za naslov prvaka Španca Jorgeja Martina (Pramac Ducati).

Za razliko od kvalifikacij se Martin ni tako dobro pognal s štarta. Pred njim je ostal Bagnaia. Nato je na stezo padlo nekaj kapelj dežja, oprijema pa je bilo vse manj. Razmere je dodobra izkoristil Marquez, ki se je hitro prebil na vrh, medtem ko je šel Martin na menjavo motocikla in se pri tem močno uštel. Na koncu je zaostal za krog in osvojil samo točko za končno 15. mesto.

Jorge Martin Foto: Guliverimage V boju za zmago sta ostala le starejši od bratov Marquez in Bagnaia, a se je osemkratni svetovni prvak v drugi polovici preizkušnje odpeljal dvakratnemu zaporednemu prvaku in slavil drugo zmago v nizu. Skupno je bila to 61. zmaga v kraljevskem razredu za 31-letnika iz Cervere. Tretje mesto je zasedel drugi dirkač tovarniške ekipe Ducatija Italijan Enea Bastianini.

"Zame je najpomembneje, da sem ohranil hitrost tudi po tistih nekaj kapljah dežja. Ta mi je sicer omogočil, da sem se dokopal do vodstva. Rekel sem si, da moram najti pravi ritem kot na treningih. Ko sem prečkal ciljno črto, sem bil zelo vesel, čustva so bruhala iz mene. Očitno je nekdo od zgoraj malce odprl nebo, da sem lahko prišel na čelo in od tam vodil dirko," je dejal Marquez.

Bagnaia je bil kljub drugemu mestu zadovoljen, saj je po padcu pretekli konec tedna na VN Aragonije nadoknadil večji del zaostanka za Martinom. V skupnem seštevku ima Martin zdaj 312 točk, Bagnaia pa je pri 305. Marc Marquez je zdaj pri 259 in še relativno blizu, da bi se pred zadnjimi sedmimi dirkaškimi konci tedna še lahko vmešal v boj za naslov.

"Vsekakor je bilo bolje kot včeraj. V soboto je bila možnost za zmago, a tega nisem izkoristil. Danes pa je bil Marc enostavno predober in predobro pripravljen, zato je bilo drugo mesto največ, na kar sem lahko upal. Morda mi uspe naslednjič, ko bom spet stoodstotno pripravljen. Toda 20 točk za prvenstvo je vsekakor dober podatek," pa je razlagal Bagnaia, ki še čuti bolečine po padcu pretekli konec tedna.

Tudi naslednja dirka prvenstva bo v Misanu, a pod imenom VN Emilije-Romanje. Na sporedu je čez dva tedna.

MotoGP, VN San Marina:



1. Marc Marquez (Špa/Gresini)

2. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) +3,102

3. Enea Bastianini (Ita/Ducati) +5,428

4. Brad Binder (Jar/KTM) +14,185

5. Marco Bezzecchi (Ita/Ducati VR46) +16,725

6. Alex Marquez (Špa/Gresini) +17,582



MotoGP, skupni seštevek (13/17):



1. Jorge Martin (Špa/Ducati Pramac) 312 točk

2. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 305

4. Marc Marquez (Špa/Ducati Gresini) 259

3. Enea Bastianini (Ita/Ducati) 250

5. Brad Binder (Jar/KTM) 161

6. Pedro Acosta (Špa/GasGas) 152