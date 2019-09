Marquez slavil v Alcanizu, na stopničkah še Dovizioso in Miller

Z osmo zmago v sezoni se je Marquez še bolj približal novemu naslovu prvaka, saj ima zdaj že 300 točk, Dovizioso, ki je najbližji zasledovalec, pa jih ima 202. Tretji je Marquezov rojak Alex Rins (Suzuki) s 156.

