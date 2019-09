Marquez s prvega mesta v Alcanizu

Quartararo, ki je na prejšnji dirki v Misanu do predzadnjega kroga vodil in šele po hudem boju z Marquezom Špancu prepustil zmago, se je tokrat spet izkazal, za najboljši startni položaj pa mu je zmanjkalo 32 stotink sekunde.

Ninth pole position of 2019 for @marcmarquez93! 🥇



The @HRC_MotoGP rider holds on to top spot despite a stunning late effort from @FabioQ20! 👊#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/UtHCUXTc4f — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) September 21, 2019

Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), najbližji zasledovalec Marqueza v skupnem seštevku SP, je kvalifikacije končal šele na desetem mestu, na šestem pa je končal italijanski veteran Valentino Rossi (Yamaha).

It was all decided in the final sector! ⏱️@FabioQ20 almost pulled off a major surprise! 🔥#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/IHeApETvtq — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) September 21, 2019

Na nedeljski dirki pa ne bo nastopil Španec Pol Espargaro (KTM), ki si je pri padcu poškodoval zapestje leve roke. Zloma na pregledu niso odkrili, zaradi bolečin pa bo vendarle izpustil jutrišnjo dirko.

A horrible highside for @polespargaro! 🥺



The KTM rider is stretchered off after this crash at turn 9! Let's hope Pol is okay! 🤞#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/4JHODiuQ8m — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) September 21, 2019

Po 13 dirkah sezone ima Marquez na prvem mestu SP 275 točk, drugi je Dovizioso s 182, tretji pa še en Ducatijev dirkač Italijan Danilo Petrucci s 151.

Preberite še: