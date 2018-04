Marc Marquez: Rossi se boji voziti, ko sem jaz na stezi? #video

Pred dvema tednoma je na dirki za veliko nagrado Argentine znova počilo med Valentino Rossijem in Marcom Marquezom, potem ko je ta v enem izmed zavojev trčil v Italijana ter pozneje na mokri travi padel. Branilec naslova svetovnega prvaka je bil za to potezo tudi kaznovan.

Valentino je pozneje izjavil, da je zaradi dejanj, ki jih Marquez počne na progi, postalo vse skupaj že zelo nevarno in da se boji voziti, ko je na stezi tudi Marc. Apeliral pa je tudi na vodstvo tekmovanja, da mora nekaj ukreniti. Na novinarski konferenci v Austinu je Španec Italijanu odgovoril, da se on nikogar ne boji.

"Rossi se boji voziti, ko sem jaz na stezi? Jaz se nisem nikoli nikogar bal," je uvodoma povedal 25-letni dirkač, ki je na lestvici trenutno uvrščen na 5. mesto. Ta je pozneje vseeno priznal, da je v Argentini vendarle naredil nekaj napak.

"Naredil sem napake iz katerih sem se nekaj naučil. Opravičujem se za svoje napake, ampak vsi jih delamo, saj v MotoGP vsi iščemo meje. Dirko sem si še enkrat pogledal in že od začetka je bila prava zmešnjava. To je bila za mene povsem nova situacija," je še povedal Marquez, ki se je želel po dirki v Argentini Rossiju opravičiti, a 39-letni Italijan opravičila ni sprejel.

Marc Marquez je ne drugem treningu zdrsnil s steze.

