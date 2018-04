Besni Valentino Rossi: Marquez nima jajc, da bi sam prišel do mene

V razredu MotoGP je spet postalo precej vroče. Veliko dramo sta znova zakuhala Marc Marquez in Valentino Rossi, ki že vse od leta 2015 nista v najboljših odnosih. Z zadnjo potezo Marqueza se je odnos med njima verjetno še zaostril. Valentino Rossi je španskega dirkača označil za umazanega voznika in ob tem poudaril, da Marquez uničuje njihov šport. Italijan je celo izjavil, da Marc dela to namerno in da si te želi zrušiti.

Marquez nima nobenega spoštovanja

Marc Marquez je že takoj po začetku dirke dobil kazen in moral peljati skozi bokse, kar ga je potisnilo na 19. mesto. Španec je nato z vratolomno vožnjo dobival mesto za mestom. Ko je prišel do Rossija, je v enem od zavojev trčil v Rossija. Sprva sta oba ostala na motociklu, nato pa je Rossi moral zapeljati na mokro travo, kjer mu je spodneslo motocikel in je padel. Takoj po padcu je dal Marcu vedeti, da je storil hudo napako.

"Z menoj je vse v redu, ampak to ni dobro. On uničuje naš šport in nima nobenega spoštovanja do nasprotnikov. Nikoli ga ni imel. Samo poglejte, kaj se je dogajalo zadnji konec tedna. To se sicer lahko zgodi vsakemu. Lahko narediš napako pri zaviranju in se dotakneš drugega voznika. To se dogaja, to je dirkanje," je uvodoma povedal Rossi, ki trdi, da je pri Marquezu zgodba malo drugačna.

Valentino Rossi je bil takoj po padcu zelo besen na Marqueza. Foto: Guliver/Getty Images

"Od petka zjutraj je podobno storil z Vinalesom in Doviziosom. Meni je to naredil že v soboto zjutraj in na dirki je šel naravnost v štiri voznike. To dela nalašč. To niso napake, ker potisne nogo med nogo in motocikel, ker ve, da on ne bo padel, ti pa boš. On si želi, da padeš. Če se greš takšno igro, je vse skupaj že na zelo nevarni točki. Če bi to delali vsi dirkači, brez vsakega spoštovanja, bi vse skupaj postalo zelo nevarno in bi se lahko slabo končalo," je po tekmi bruhalo iz 39-letnega dirkača, ki odgovorne v tekmovanju poziva, naj ukrepajo, saj se boji, ko je na stezi z Marquezom.

Rossi je povedal, da po letu 2015 z njim nima nobenega odnosa, tako da se z včerajšnjo dirko ni nič spremenilo. Če ga sreča, ga samo pozdravi, saj ne želi izgubljati časa z njim.

"V resnici mu je vseeno za vse, zato ne želim govoriti z njim. Ne želim ga niti blizu, ker vem, da mi bo govoril neresnico." Foto: Guliver/Getty Images

V garaži Yamahe so mu dali vedeti, da ni zaželen

Marquez je takoj po dirki odšel v garažo Rossija, kjer se mu je želel opravičiti za svoje dejanje, vendar so mu v garaži dali vedeti, da tam ni zaželen. "To je smešno. Kot prvo, nima ja..., da bi prišel v mojo pisarno sam, ampak vedno pride s svojim menedžerjem pred vsemi kamerami, kar je zanj najpomembneje. V resnici mu je vseeno, zato ne želim govoriti z njim. Ne želim ga niti blizu, ker vem, da mi bo govoril neresnico."

Ko so Rossija vprašali, ali bi sprejel njegovo opravičilo, je bil ta zelo jasen: "Mislim, da je dovolj pameten, da se mi ne približuje ..." Marquez je zaradi svojega dejanja po dirki dobil še kazen 30 sekund, tako da je končal na 18. mestu, Rossi pa je bil uvrščen mesto za njim.