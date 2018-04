Valentino Rossi še vedno misli, da je Marquez vanj trčil nalašč #video

Slaba dva tedna sta minila od dogodka na VN Argentine, ko je počilo med Valentinom Rossijem in Marcom Marquezom. Oba glavna akterja ste še vedno vsak na svojem bregu. Še bolj zanimivo je to, da so se organizatorji dirke (DORNA) odločili, da nobenega od njiju ne povabijo na uradno novinarsko konferenco.

Vseeno sta bila dirkača na voljo za pogovor s sedmo silo in povedala marsikaj zanimivega. Znova je bil zelo načelen Valentino Rossi, ki še zdaj ostaja pri svojih trditvah, ki jih je povedal po dirki v Argentini. "Dirko sem si še enkrat pogledal in še vedno mislim natanko isto, kar sem povedal v Argentini. Torej vztrajam pri svojih besedah," je uvodoma povedal Rossi.

Osredotočen želi biti na dirko

Mnogi se sprašujejo, ali je mogoče, da se na dirki v Austinu ponovi takšna zgodba. "Če sem iskren, ne vem. Edino, kar razmišljam, je, da gledam v prihodnost in razmišljam o dirki ta konec tedna. Zdi se mi, da je najpomembneje, da se vrnem na stezo, dam vse od sebe in delam s svojo ekipo. Vesel sem, da sem tukaj. Tudi zaradi tega, ker je steza tukaj zelo zahtevna in moraš ogromno delati. Steza je zelo dolga in ima veliko zavojev. Veliko moramo razmisliti ter kar se da najbolje opraviti svoje delo."

Bi se lahko pogovorila?

Pred leti sta bila v podobnem položaju legendarna voznika formula 1 Alen Prost in Ayrton Senna, ki sta se po nesreči umaknila v avtodom, kjer sta pogovarjala skoraj eno uro. Devetkratnega svetovnega prvaka so vprašali, ali je čas, da isto naredita onadva z Marcom Marquezom. Italijan nad tem predlogom ni bil najbolj navdušen: "Ne vem. Mislim, da še ni čas za to. Morda kdaj v prihodnosti," je povedal Rossi.

Foto: Guliver/Getty Images

To je Marquez naredil namerno

Ta je v Argentini dejal, da se boji, ko je z njim na stezi Marc Marquez, in ob tem pozval vodstvo tekmovanja, da mora nekaj ukreniti, saj je vse skupaj postalo že precej nevarno. "Imeti kontakt enkrat - se zgodi. Ampak petkrat v enem koncu tedna z različnimi dirkači - to je za moje pojme naredil namerno," je v Argentini vrelo iz Rossija.

Njuno trčenje je bilo hujše

Podobno se je v Argentini zgodilo tudi med Johannom Zarcom in Danijem Pedroso, a Zarco za svojo potezo ni bil kaznovan. Kako si to razlaga 39-letni legendarni Italijan? "Mislim, da je bilo trčenje med mano in Marquezom hujše, vendar še vseeno mislim, da kar je Zarco storil Pedrosi, ni pošteno, ampak tako je," je še povedal Rossi, ki je s 16 točkami na lestvici uvrščen na osmem mestu. V vodstvu pa je Cal Crutchlow, ki je do zdaj zbral 38 točk.