Poškodba je pozabljena, Marc Marquez se vrača

Pred tem je že opravil dva uspešna testa 31. avgusta in danes na dirkališču v Aragoni.

Sredi julija je šest tednov po operaciji desne roke na kliniki Mayo v Minnesoti v ZDA prejel zeleno luč zdravnikov, da je lahko začel s fizioterapijo. To je bila četrta operacija 29-letnega šestkratnega svetovnega prvaka.

Marquez si je zlomil roko v nesreči na veliki nagradi Španije leta 2020 in čeprav se je aprila lani vrnil v svetovno prvenstvo in zmagal na treh dirkah, mu je poškodba še naprej povzročala težave, zato so opravili novo operacijo.