Komisar zagrozil, da bo predčasno končal sezono

Zadnja v nizu tekem, ki so jih morali odpovedati tik pred zdajci, je bila petkova med Milwaukee Brewers in Saint Louis Cardinals. Razlog za odpoved sta bila dva pozitivna koronavirusna testa pri gostujoči ekipi.

Po pisanju ameriških medijev je Manfred, ki ima pooblastila, da lahko sam konča sezono, že opozoril tudi združenje igralcev, da bo zaradi nespoštovanja predpisanih higienskih ukrepov ustavil tekmovanje.

V TV-prenosih je bilo videti, da nekateri od igralcev ne nosijo obveznih zaščitnih mask, pljuvajo in se še naprej pozdravljajo s "petko", kar prav tako ni priporočljivo.

Miami Marlins Foto: Gulliver/Getty Images

Pri Miamiju kar dvajset okuženih

Prvo žarišče obolelih za covid-19 je v ligi MLB nastalo pri ekipi Miami Marlins, ki ima 18 okuženih igralcev ter dva trenerja s covid-19. Ekipa se ni držala varnostnih protokolov med potovanjem v Atlanto pred desetimi dnevi.

Miami Marlins so prejšnji konec tedna odprli sezono s tremi tekmami v gosteh, po tekmi s Philadelphia Phillies pa so sporočili, da je bila večina ekipe pozitivna na novi koronavirus.

Zato je ekipa ostala v karanteni v Philadelphii, zaradi česar je morala liga odpovedati vse tekme Miamija ta teden, nekatere tekme so morali preložiti tudi Phillies, ekipi New York Yankees in Baltimore Orioles pa sta morali zamenjati razpored.