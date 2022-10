Leclerc s prvega mesta v Singapurja, razočaranje za Verstappna

S prvim mestom na nočni mestni dirki je Monačan dobil pomembno prednost v boju s Verstappnom, ki ima sicer v seštevku sezone že zelo veliko zalogo pred tekmeci in bi teoretično že v nedeljo lahko drugič v karieri postal svetovni prvak.

A v kvalifikacijah Nizozemcu, zmagovalcu zadnjih petih dirk, ni šlo po načrtih. Prekinil je zadnji hitri krog, ker so ga v moštvu poklicali v bokse, pri čemer je po radijski zvezi dokaj sočno izrazil svoje negodovanje zaradi te odločitve.

To je pomenilo, da bo nedeljsko dirko s startom ob 14. uri začel šele iz četrte vrste. V prvi bo ob Leclercu drugi Red Bullov voznik Mehičan Sergio Perez, iz druge bosta startala Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) in drugi Ferrarijev dirkač Španec Carlos Sainz, iz tretje pa rojak slednjega Fernando Alonso (Alpine) in Britanec Lando Norris (McLaren). Pred Verstappnom pa je kvalifikacije kot sedmi končal še Francoz Pierre Gasly (Aplha Tauri).

Verstappen bo že v Singapurju imel prvo priložnost za obrambo lanskega naslova prvaka, vendar mora za tak dosežek zmagati in obenem dobiti vsaj 22 točk več kot Leclerc. V seštevku ima namreč 335 točk, Monačan pa 219. Tretji je Perez z 210.

