Kot Mansell leta 1993? To je za Maxa lahko nedeljski Singapur.

Formula 1 se po treh letih vrača v Singapur, kjer je bila sploh prva nočna dirka tega tekmovanja. Foto: Guliver Image Zadnjih šest dirk letošnjega prvenstva formule 1 je zunaj Evrope, prva ta konec tedna v Singapurju. Bogata azijska žepna državica kraljico avtomotošporta gosti od leta 2008. Dirka v singapurski marini med številnimi osupljivimi zgradbami, vrednimi stotine milijonov, je bila prva dirka formule 1 ponoči, pod žarometi. Letošnja izvedba bo 13., saj lani in predlani zaradi pandemije dirke tam ni bilo. Prav vsaka doslej je bila vsaj enkrat prekinjena z varnostnim avtomobilom, skupaj pa je vodstvo dirke varnostni avtomobil tu na stezo poslalo kar 21-krat. Štart nedeljske dirke bo ob 20.00 po lokalnem času oziroma ob 14.00 po srednjeevropskem (kvalifikacije v soboto uro pozneje).

Spored VN Singapurja:



Petek

12.00: 1. trening

15.00: 2. trening



Sobota

12.00: 3. trening

15.00: kvalifikacije



Nedelja

14.00: dirka

Dirkališče, kjer ima največ zmag Vettel

Gre za eno redkih prizorišč, kjer nimata največ zmag najuspešnejša dirkača v zgodovini Michael Schumacher (91 zmag) ali Lewis Hamilton (103 zmage). Tu je s petimi zmagami namreč najuspešnejši Sebastian Vettel (53 zmag), ki je s Ferrarijem dobil tudi zadnjo singapursko dirko leta 2019. S štirimi zmagami mu sledi Hamilton. Ne en ne drugi pa ta konec tedna ne spadata v najožji krog favoritov za zmago.

Zadnjih 5 zmagovalcev VN Singapurja:



2019 - Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Nico Rosberg (Mercedes)

2015 - Sebastian Vettel (Ferrari)

Verstappen lahko prvak postane že to nedeljo

Na začetku septembra je Verstappen peto zaporedno zmago dosegel v Monzi. Foto: Reuters Ferrari je pred tremi leti v Singapurju dosegel dvojno zmago, saj je Charles Leclerc osvojil drugo mesto. In tak razplet po vrsti razočaranj na zadnjih dirkah potrebujejo tudi letos. Po zmagah na zadnjih petih dirkah in skupno že enajstih v letošnji sezoni ima namreč vodilni v prvenstvu Max Verstappen z Red Bullom pred Leclercom težko ulovljivih 116 točk prednosti. Nizozemec lahko tako že to nedeljo drugič postane svetovni prvak. Če bo imel po dirki 138 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem. To bi bil najhitreje osvojen naslov prvaka po 20 letih oziroma drugi najhitrejši v zgodovini. Prav leta 2002 je Michael Schumacher prvak postal pred zadnjimi šestimi dirkami. Leta 1993 pa je Nigel Mansell prvak postal pred zadnjimi petimi.

Skupni seštevek pred VN Singapurja:



1. Max Verstappen 335 točk

2. Charles Leclerc 219

3. Sergio Perez 210

4. George Russell 203

5. Carlos Sainz 187

6. Lewis Hamilton 168



1. Red Bull 545 točk

2. Ferrari 406

3. Mercedes 371

Charles Leclerc je letos zmagal trikrat, a od tega dvakrat na prvih dveh od dosedanjih 16 dirk. Foto: Reuters Verstappnu bi torej v nedeljo uspelo, če osvoji 22 točk več od Monačana, 13 več od Sergia Pereza (Red Bull) in šest več od Georga Russella (Mercedes). Preostali imajo pa že zdaj previsok zaostanek. Če Verstappen denimo zmaga z najhitrejšim krogom na dirki (26 točk), Leclerc v igri za prvaka v teoriji ostaja z najmanj sedmim mestom (šest točk). Če torej ne bo kaj nepredvidenega ali odstopa, je veliko večja verjetnost, da bo prvak odločen teden dni pozneje na VN Japonske. Takrat bo Nizozemec potreboval 112 točk prednosti. Tudi dirka v Suzuki, na enem od klasičnih dirkališč, se na koledar vrača prvič po letu 2019.

Če bo Verstappen dobil vsaj polovico od preostalih šestih dirk, bo novi rekorder po številu zmag v eni sezoni. Trenutno sta s po 13 zmagami to Schumacher (2004) in Vettel (2013). "Za to bom potreboval tudi nekaj sreče," je dejal nizozemski dirkač. Ferrari mu jo je s svojimi napakami letos že kar nekajkrat poklonil. "V Singapur grem, da bi zmagal, predvsem pa bi rad užival v dirki. Imamo odlično sezono. To moramo ceniti in uživati v danem trenutku."