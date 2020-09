Le Mans tokrat septembra in brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če športni svet letos ne bi padel s tečajev zaradi koronske krize, bi bila letošnja že 88. izvedba dirke že zdavnaj končana. Tradicionalen termin za dan in noč vožnje, ko se ob stezi v Le Mansu zbere na tisoče navdušencev, je namreč junij.

A prireditelji so zadovoljni, da bodo letos dirko sploh imeli, pa čeprav bo okrnjena. Gledalcev ne bo, dogajanje pa se začenja danes s prostimi treningi, glavna dirka se bo začela v soboto ob 14.30. Letošnji junaki 24 ur Le Mansa bodo znani v nedeljo ob 14.30.

Na startnem seznamu za letošnjo izvedbo je 59 posadk. V najmočnejši kategoriji LMP1 je sicer le pet dirkalnikov, v najštevilčnejši LMP2 pa 24. Sodeluje še osem dirkalnikov kategorije LMGTE Pro in 22 LMGTE AM.

Čeprav letos gledalci ne bodo mogli v živo pozdraviti svojih dirkaških junakov, so prireditelji iz kluba Automobile Club de l'Ouest omogočili kar najboljši približek, najbolj vnetim tako ponujajo tudi možnost spremljanja dirke na digitalnih platformah in z dostopom do vsebin iz ozadja dirke.

Današnji prvi trening je najhitreje začela ekipa Toyote s startno številko 8, v kateri so Švicar Sebastien Buemi, Novozelandec Brendon Hartley in Japonec Kazuki Nakajima.

Toyota sicer brani lansko zmago, a v tej prvi postavi manjka tretji lanski udeleženec, nekdanji svetovni prvak formule 1 Španec Fernando Alonso.

Zamenjal ga je Hartley. Drugi Toyotin dirkalnik, lani na drugem mestu, pa vozijo isti vozniki kot lani poleti, Britanec Mike Conway, Japonec Kamui Kobayashi in Argentinec Jose Maria Lopez. Leta 2019 so zmagovalci v 24 urah prevozili 385 krogov, na koncu pa je po 5246 km vodilna dirkalnika ločilo le 16,972 sekunde.