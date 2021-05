Lando Norris ostaja pri McLarnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska ekipa formule 1 McLaren je predčasno podaljšala pogodbo z Landom Norrisom za več let. Kot so iz moštva sporočili danes pred dirko za veliko nagrado Monaka, ki je na sporedu ta konec tedna, za zdaj še ni znano, za koliko let je podpisal 21-letni Britanec, ki za moštvo vozi od leta 2019.