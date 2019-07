Kvalifikacije v Silverstonu Mercedesu, Bottas pa hitrejši od Hamiltona

Tretji je bil Monačan Charles Leclerc s Ferrarijem.

Bottas je prišel do desetega najboljšega dosežka kvalifikacij v karieri, četrtega v letošnji sezoni in prvega v Silverstonu.

. @Charles_Leclerc team radio after qualifying: "I gave it everything. That lap was very good. Was just not enough. ARGH!" P3 for Charles and only 0.079s behind the very strong Mercedes! Well done Charles 👏🏼 #F1 #BritishGP 🇬🇧 #Charles16 pic.twitter.com/shHAv2lpTt

VN Velike Britanije se bo začela v nedeljo ob 15.10.

Todt za dolivanje goriva med dirkami F1

Zavzemam se za analizo, kaj bi pomenilo dolivanje goriva," pravi Jean Todt. Foto: Uroš Modlic Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Jean Todt in drugi vodilni možje formule 1 razmišljajo, da bi z letom 2021 znova uvedli dolivanje goriva med dirkami. Nazadnje so gorivo v formuli 1 dolivali leta 2010. Todt je dejal, da bi si želel preučiti to možnost, in dodal, da bi to pomenilo lažje in ožje avtomobile ter bolj spektakularne dirke.

"Dirkalniki verjetno postajajo malce pretežki. To je že nekaj, o čemer smo se pogovarjali. Zavzemam se za analizo, kaj bi pomenilo dolivanje goriva," pravi Todt. Poudaril je, da bi uvedba dolivanja goriva pomenila lažje dirkalnike na začetku dirke.

Od leta 2010 goriva v F1 ne dolivajo, posledično so dirkalniki težji zaradi večjega (in na začetku polnega) rezervoarja. To naj bi prispevalo k dirkam z malo prehitevanji in strategijo enega postanka, kar je na nekaterih prizoriščih naletelo na kritike.

"Včasih poslušam, da bi zaradi tega bila formula 1 dražja. A to je smešno. Ko vidim velikost avtodomov ekip, mislim, da cena pri tem ne bi igrala velike vloge," meni Todt.