Kovacs zmagal v Poreču, Peljhan tretji

V Poreču je nastopilo veliko slovenskih dirkačev, saj je reli štel tudi kot šesta od sedmih postaj letošnje sezone. Poleg De Cecca in Peljhana sta se za stopničke v slovenski konkurenci borila še Jernej Fakin (Peugeot 208 16V) in Martin Štucin (Renault Clio R3), ki sta bila po sobotnem delu na četrtem in petem mestu skupno, za Peljhanom pa sta zaostajala 23,7 oziroma 24,5 sekunde, kar je obetalo oster boj na današnjih zadnjih treh hitrostnih preizkušnjah.

Tako je bil med posadkami pri vrhu še najbolj zanimiv njun obračun za četrto mesto; Fakin je bil danes za odtenek boljši in je prednost najprej povečal na štiri sekunde, potem na šest in na koncu 7,5 sekunde.

Peljhan je zanesljivo obdržal svoje tretje mesto s pol minute prednosti pred najbližjima slovenskima tekmecema, a je imel že toliko zaostanka za vodilno dvojico, da danes ni mogel več poseči višje. Na koncu je za zmagovalcem zaostal minuto in 33 sekund, drugi De Cecco pa 50 sekund.

Poreški reli pa se je slabo končal za državnega prvaka Roka Turka. Zaradi okvare motorja svojega Hyundaija I20 R5 je moral Turk odstopiti že po drugi hitrostni preizkušnji v soboto.

Turk si je sicer naslov za sezono 2019 zagotovil že po prejšnji dirki v Novi Gorici, ko je z drugim mestom ušel vsem tekmecem, tudi takrat najbližjemu zasledovalcu v seštevku Boštjanu Avblju. Ta v Poreču ni nastopil, a tudi Turkov reli ni bil prav dolg, saj je zaradi zaradi tehničnih težav z dirkalnikom odpeljal le eno hitrostno preizkušnjo.

V boj za vrh v Poreču je Madžar ključni korak naredil v soboto na predzadnji hitrostni preizkušnji, ko je izkoristil napako De Cecca in se prebil v vodstvo. Pred tem sta imela tesen boj za za vodstvo, takrat pa je Kovacs s sedmih desetink zaostanka prišel do lepega vodstva 52 sekund. Danes ni imel težav pri branjenju te prednosti, približno enaka razlika je namreč ostala do konca relija.

V deseterici skupne konkurence so bili med Slovenci še Aleš Zrinski (Peugeot 208 R54) na šestem mestu, Jaka Valant (BMW M3) na sedmem ter Grega Premrl (Toyota GT86) na desetem mestu.

Sezona slovenskega DP se bo končala z relijem Idrija 26. in 27. oktobra.

