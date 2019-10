V Poreču vodi Kovacs, Turk odstopil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reli Poreč, predzadnja dirke slovenskega prvenstva, pa se je slabo končal za državnega prvaka Roka Turka. Zaradi okvare motorja svojega Hyundaija I20 R5 je moral Turk odstopiti že po drugi hitrostni preizkušnji.

Turk si je sicer naslov za sezono 2019 zagotovil že po prejšnji dirki v Novi Gorici, ko je z drugim mestom ušel vsem tekmecem, tudi najbližjemu zasledovalcu v seštevku Boštjanu Avblju. Ta v Poreču ne nastopa, a tudi Turkov reli ni bil prav dolg, saj je zaradi zaradi težav z dirkalnikom odpeljal le eno hitrostno preizkušnjo.

Boj za vrh je tako eden od favoritov za skupno zmago moral prepustiti tekmecem, za zdaj pa najbolje kaže Kovacsu. Madžar je prav v zadnji sobotni hitrostni preizkušnji izkoristil slabši nastop Italijana, s katerim sta prej bila tesno bitko za vodstvo, ter s sedmih desetink zaostanka prišel do lepega vodstva 52 sekund.

Tretji Peljhan zaostaja minuto in 21 sekund, v boju za stopničke v slovenskem prvenstvu pa sta še Jernej Fakin (Peugeot 208 16V) in Martin Štucin (Renault Clio R3), ki sta na četrtem in petem mestu skupno, za Peljhanom pa zaostajata 23,7 oziroma 24,5 sekunde.

Do konca relija v Poreču so še tri nedeljske hitrostne preizkušnje.

