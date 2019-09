Ruski mojster volana osvojil Novo Gorico #foto

Že pred prvo od skupno trinajstih hitrostnih preizkušenj je bilo jasno, da bo le težko katera od 99 posadk na štartu ogrozila prva favorita Nikolaya Gryazina in Yaroslava Fedorova (VW polo R5). Čeprav ima Gryazin le 21 let in je prvič vozil Volkswagnov dirkalnik, se je ob drugem obisku Nove Gorice zelo rutinirano znašel na zahtevnih severnoprimorskih cestah. Že prvi dan si je na petih hitrostnih preizkušnjah pripeljal 38 sekund naskoka in drugi dan ni bistveno upočasnil svojega ritma. Dobil je deset od skupno trinajstih preizkušenj in imel v cilju minuto in devet sekund prednosti pred tekmeci.

Gryazin: Slovenci so napredovali

"Bil je zelo lep in zahteven reli. Zame je bilo najpomembneje dobro spoznati nov dirkalnik, kar mi je uspelo. Dobil sem veliko koristnih informacij. Pohvaliti moram slovenske voznike, ki so mi bili precej bližje kot predlani. Za zmago sem moral voziti v precej visokem ritmu," je po zmagi povedal Gryazin.

Veliko bolj napeto je bilo v boju za končno drugo mesto. Udarila sta se aktualni slovenski prvak Rok Turk (hyundai i20 R5) in Boštjan Avbelj (škoda fabia R5). Prvi dan je bil Turk še hitrejši, v nadaljevanju pa je Avbelj pospešil in ga prehitel. Turku je na štartu ene izmed hitrostnih preizkušenj ugasnil dirkalnik, a v zaključku ni imel pravega odgovora na Avbljevo vožnjo. Ta je obe preizkušnji Banjšice dobil tudi v skupni razvrstitvi in torej prehitel Gryazina, pred Turkom pa je imel v cilju 11,4 sekunde prednosti.

Najhitrejša Slovenca – Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka (škoda fabia R5). Foto: Uroš Modlic

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 R5) sta že tretjič zaporedoma državna prvaka Slovenije. Foto: Uroš Modlic

Avblju zmaga, Turku naslov

"Fenomenalen reli zame, bolje se ne bi moglo končati. Vse je bilo videti gladko, a sem imel v prvem delu relija kar nekaj težav z delovanjem zadnjega diferenciala. Nato smo to odpravili in na koncu sem že res užival v vožnji. Vsekakor sem zelo vesel rezultata, prav tako tudi določenih časov v primerjavi z Gryazinom. Za prihodnje leto upam, da bi lahko odpeljal celotno sezono," je v cilju dejal Avbelj.

Kljub drugemu mestu v slovenskem DP je imel Turk s sovoznico Blanko Kacin veliko razlogov za veselje. Na reliju ga je obiskal direktor Hyundai Motorsporta Andrea Adamo, doseženi rezultat pa mu je zadoščal za potrditev naslova državnega prvaka.

"Čestitke Avblju za zmago. Sredi relija je tisti trenutek z ugasnjenim motorjem malo pokvaril načrte. V nadaljevanju sem pritiskal, a je imel Boštjan vselej pravi odgovor. Po drugi strani pa smo se tudi sredi relija odločili, da za vsako ceno ne lovimo te zmage in poskušamo že na tem reliju potrditi naslov državnega prvaka," je dejal tretjeuvrščeni Turk.

Za Gryazinom, Avbljem in Turkom sta prvo peterico dopolnila še lanski zmagovalec Ondrej Bisaha (ford fiesta R5) in Hermann Gassner jr. (hyundai i20 R5). Oba sta za Gryazinom zaostala že več kot dve minuti.

Dennis Radstrom (ford fiesta R2T) je bil najhitrejši med dvokolesno gnanimi avtomobili. Foto: Uroš Modlic

Mladinski svetovni podprvak pokazal zobe

Med dvokolesno gnanimi dirkalniki je bil na skupno devetem mestu najuspešnejši Dennis Radstrom (ford fiesta R2T). Lanski mladinski svetovni podprvak se je ob prvem obisku Slovenije odlično znašel z asfaltnimi cestami in že v uvodu relija pobegnil tekmecem. Aleks Humar (ford fiesta R2T) je v zaključku relija sicer zmanjševal zaostanek, a v cilju za Radstromom zaostal za 4,7 sekunde. Humar je slavil v slovenskem državnem prvenstvu divizije II, kjer je imel pred Timom Novakom (opel adam R2) kar 46 sekund naskoka. Novak se je z drugim mestom približal ubranitvi naslova državnega prvaka iz lanske sezone. V Novi Gorici sta mu bila najbližje Jernej Fakin in Simon Mlinar (peugeot 208 R2).

V diviziji III je reli dobil Vasja Miklavčič pred Jankom Aubrehtom in Maticem Humarjem (vsi renault clio RS). V diviziji I je z več kot dvema minutama naskoka slavil Rok Jerkič (MG ZR 105). Drugi je bil Jure Jereb (VW polo), tretji pa Mitja Bratina (citroen AX GTI).

Od 99 posadk na štartu jih je v cilj relija pripeljalo 69.

Rezultati – 8. MAHLE reli Nova Gorica