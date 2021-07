Koronavirus: McLaren na domači dirki brez vodje ekipe

McLaren je sporočil, da so bili na testiranjih pozitivni trije člani moštva, a med njimi ni nobenega od dirkačev oziroma tistih, s katerimi sta Lando Norris in Daniel Ricciardo sicer v tesnih stikih. Sporočili so, da so zaradi spoštovanja ukrepov vsi okuženi že v samoizolaciji, Brown pa bo delo vodje ekipe opravljal od doma.

Sprinterska dirka kot nadomestilo za kvalifikacije

Ta konec tedna bodo sicer v vodstvu tekmovanja preizkusili novost, sprintersko dirko kot nadomestilo za kvalifikacije. S tem naj bi poskrbeli za več dogajanja na stezi za gledalce. Novost bo prvič na sporedu v soboto ob 17.30, sprinterska dirka pa bo dolga le 100 km oziroma 17 krogov. Ta mini dirka pa ne bo štela le kot kvalifikacijska za nedeljsko pravo preizkušnjo za VN Velike Britanije, ampak bo prinesla še nekaj dodatnih točk v SP: zmagovalcu tri, drugemu dve in tretjemu eno.

Lando Norris bo lahko nastopil. Foto: Guliverimage

Zaradi te novosti bo drugačen tudi postopek kvalifikacij, ki bodo v Silverstonu potekale že v petek ob 19. uri. Kvalifikacije bodo določile startni vrstni red za sprintersko dirko v soboto.