Konec sobotnih kvalifikacij v formuli 1?

Predlogi o spremembah

Vodstvo formule 1 razmišlja, da bi opustilo tradicionalne sobotne kvalifikacije in jih zamenjalo s sprintersko dirko, na podlagi katere bi določili startni vrstni red.

Skupna Liberty Media, ki ima v rokah vse niti dogajanja v formuli 1, je ob robu velike nagrade Bahrajna predstavila paket predlogov sprememb, med drugim nova športna in tehnična pravila ter delitev denarja med ekipe. Tako poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnil direktor za področje motošporta pri formuli 1 Ross Brawn, želijo z uvedbo sprinterske dirke, ki bo štela kot kvalifikacije, v formulo 1 vnesti še več razburjenja in dogajanja. Brawn je razložil, da so predlog predstavili glavnim akterjem v športu, ki so izrazili svoje mnenje.

"Če lahko v startne vrste vnesemo nekaj več raznolikosti, potem je o tem vredno razmišljati. Dodatna dirka bi vplivala na ekipe, toda razmišljati moramo celostno," je dejal Brawn, ki je prepričan, da bi sprinterska dirka obremenila moštva in tudi prireditelje dirk, a pritegnila gledalce.