Kakšen obet za kvalifikacije - najhitrejša loči le 33 tisočink

Obeta se nov epski spopad Ferrarija in Red Bulla. Na zadnjem treningu pred kvalifikacijami v Savdski Arabiji je Charlesa Leclerca in Maxa Verstappna ločilo le 33 tisočink. Zaostanek Mercedesa pa je vse bolj zaskrbljujoč.

Charles Leclerc Foto: Guliver Image Tudi tretji prosti trening na VN Savdske Arabije je dobil Charles Leclerc (Ferrari). Najhitrejši čas tega konca tedna 1:29,735 je odpeljal v izdihljajih treninga. Bil je 33 tisočink hitrejši od Maxa Verstappna (Red Bull). Manj kot desetinko je zaostal tudi Sergio Perez (Red Bull). V igri za prvi dve štartni mesti pa bosta še Carlos Sainz (Ferrari) in v svoji novi ekipi povsem prerojeni Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Zaostal je le četrt sekunde.

V nadaljevanju razpredelnice tretjega treninga sledijo vozniki Alpina, Haasa in Alpha Taurija, ki zaostajajo približno pol sekunde. Pierre Gasly (Alpha Tauri) je imel sicer ponovno tehnične težave (okvara na pogonske gredi in moram je parkirati na izvozu iz boksov). Lewis Hamilton (Mercedes) je bil s sekundo zaostanka šele 11., George Russell (Mercedes) pa s še četrt sekunde višjim zaostankom 14. V prvi deseterici ni bilo niti enega voznika ekip, ki uporabljajo Mercedesove motorje.

George Russell 14. Osem voznikov uporablja Mercedesove motorje, vsi so bili med 11. in 20. mestom. Foto: Guliver Image

VN Bahrajna, 3. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:29,735

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,033

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,098

4. Carlos Sainz ml. (Ferrari) +0,274

5. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,295

6. Esteban Ocon (Alpine) +0,404

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,413

8. Kevin Magnussen (Haas) +0,527

9. Fernando Alonso (Alpine) +0,561

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,680

11. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,972

12. Mick Schumacher (Haas) +1.030

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,211

14. George Russell (Mercedes) +1,248

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,332

16. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,451

17. Alex Albon (Williams) +1,639

18. Nico Hülkenberg (Aston Martin) +1,689

19. Lando Norris (McLaren) +1,794

20. Nicholas Latifi (Williams) +2,257

Sergio Perez Foto: Guliver Image "Mislim, da bo znova neposrednem dvoboj med Ferrarijem in nami za prvi štartni položaj. Trenutno se osredotočamo samo nase. Nekaj stvari bi še radi popravili na našem dirkalniku," je po petkovih treningih razlagal Perez. Verstappen, ki je bil na obeh petkovih treningih drugi, samo za Leclercom, pa je povedal: "Opravili smo načrtovano delo. Preizkušali smo različne komplete pnevmatik. Očitno je Ferrari tudi tu zelo konkurenčen. Nas do kvalifikacij čaka še nekaj dela. Imamo še veliko rezerv." Aktualni svetovni prvak je še dodal, da spremembe, ki jih je od lani doživelo dirkališče, pravega učinka na boljši pregled nad zavoji in s tem na varnost nima.