"Hat-trick" Verstappna na prostih treningih v Montrealu

Vettel je za Verstappnom zaostal 49 tisočink sekunde, Räikkönen 51 tisočink. Četrti čas je zabeležil Lewis Hamilton (Mercedes), ki je za Nizozemcem zaostal za dobro desetinko sekunde, petega pa Verstappnov moštveni kolega pri Red Bullu Daniel Ricciardo (+ 0,554).

FINAL CLASSIFICATION (FP3)



It's three out of three in Montreal for @Max33Verstappen 💪@redbullracing have led EVERY session since FP1 in Monaco! 👏#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/50hyIlUJyq