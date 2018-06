Verstappnu prvi prosti trening v Montrealu

Tretji čas je postavil Avstralec Daniel Ricciardo, četrtega Nemec Sebastian Vettel in petega Finec Valtteri Bottas.

Hamilton v Kanadi lovi sedmo zmago, v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pa ima 110 točk. Vettel jih ima 96, Ricciardo pa 72.

Danes zvečer bo v Montrealu še drugi prosti trening.

Red Bull and Mercedes lead the way in our first session of the weekend#F1 🇨🇦 #CanadianGP pic.twitter.com/U6F80kci0s