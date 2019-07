Hamiltonu rekordna šesta zmaga, Vettel 'nasadil' Verstappna #video

Hamilton je na dirki, ki si jo je na prizorišču ogledalo 141.000 gledalcev (v celotnem koncu tedna pa 351.000), še povečal prednost v skupni razvrstitvi, v kateri mu najbližje sledi Bottas. Za Hamiltona je to rekordno šesto slavje na VN Velike Britanije, s čimer se je odlepil od legendarnih Francoza Alaina Prosta in Jima Clarka, ki sta slavila po petkrat.

Hamiltonova 80. zmaga v karieri

"Kakšen dan. Rad te imam, Silverstone! Hvala vsem v ekipi, vsem navijačem. Fantastična dirka," je dejal Hamilton, ki je slavil 80. zmago v karieri. "Ponosen sem, da sem zmagal pred domačim občinstvom, družino, videl sem veliko britanskih zastav. Vsako leto sem jih videl, cenim to. Počutim pa se, kot bi prvič zmagal tukaj, res sem užival, upam, da so tudi gledalci," je dodal Hamilton.

Poudaril je, da tega ne bi zmogel brez navijačev in ekipe. "Ko se zahvalim ekipi, to pomeni skoraj 2000 ljudem, njihova predanost je izjemna. Sam sem le člen v verigi. Cenim vse in sem ponosen, da sem del tega," je po sedmi zmagi v sezoni še povedal Hamilton. Ta je dirko začel z drugega startnega mesta za Bottasom, tega pa je prehitel ob taktiki enega postanka (Bottas je moral dvakrat v bokse).

Na stopničkah še Bottas in Leclerc

Na koncu je slavil dokaj zanesljivo pred Fincem (zaostal je bil približno 25 sekund), ki je dejal, da kljub vsemu še ni konec boja za naslov prvaka, in Leclercom (zaostanek je znašal 30 sekund), ki so ga zaradi izjemnih bojev s Francozom Pierrom Gaslyjem in Nizozemcem Maxom Verstappnom (oba Red Bull) izbrali za dirkača te preizkušnje.

Takole je Vettel trčil v Verstappna:

"Verjetno je bila to dirka, na kateri sem doslej najbolj užival. Vesel sem tretjega mesta, malce smole smo imeli, potem ko je moral na stezo varnostni avto (v 20. krogu; op. p.) in smo izgubili nekaj mest. Mislim pa, da je dobro za formulo 1, da se borimo na meji mogočega," je povedal Leclerc.

Po dirki se je Nemec opravičil Nizozemcu:

Parc Ferme...



Seb gets out of his car and immediately apologises to Max 👏#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/65QQX8mri3 — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

Vettel nasadil Verstappna

Eden vrhuncev dirke je bilo trčenje Ferrarijevega Nemca Sebastiana Vettla in Verstappna v 38. krogu, ko je Nemec od zadaj "nasadil" Nizozemca. Ta ga je tik pred tem prehitel v boju za tretje mesto. Vettel jo je slabše odnesel, saj je moral v boks in dobil še deset sekund kazni, Verstappen pa je bil na koncu peti, mesto za moštvenim kolegom Gaslyjem, Vettel pa 16.

Hamilton, ki je imel tudi najhitrejši krog dirke, je v skupni razvrstitvi dobro na poti proti šestemu naslovu prvaka. Zdaj ima 223 točk, 39 več od Bottasa in 87 od Verstappna. Vettel na četrtem mestu zaostaja že 100 točk.

Naslednja dirka bo VN Nemčije med 26. in 28. julijem v Hockenheimu.

Izidi: 1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 1:21:08,452 2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) + 24,928 3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 30,117 4. Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 34,692 5. Max Verstappen (Niz/Red Bull-Honda) 39,458 6. Carlos Sainz ml (Špa/McLaren-Renault) 53,639 7. Daniel Ricciardo (Avs/Renault) 54,401 8. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:05,540 9. Danil Kvjat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:06,720 10. Nico Hülkenberg (Nem/Renault) 1:12,733 ... SP skupno (10): - dirkači: 1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 223 2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 184 3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 136 4. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) 123 5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 120 6. Pierre Gasly (Fra/Red Bull) 55 7. Carlos Sainz ml (Špa/McLaren) 38 8. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo) 25 9. Lando Norris (VBr/McLaren) 22 10. Daniel Ricciardo (Avs/Renault) 22 ... - konstruktorji: 1. Mercedes 407 2. Ferrari 243 3. Red Bull 191 4. McLaren 60 5. Renault 39 6. Alfa Romeo 26 7. Racing Point 19 8. Toro Rosso 19 9. Haas 16

Preberite še: