Hamiltonu 74. 'pole position', Ferrarija v drugi vrsti

Prvič v tej sezoni bosta iz prve štartne vrste začela Mercedesa, Hamilton je imel štiri stotinke sekunde prednosti pred Bottasom. Iz druge vrste bosta štartala oba Ferrarija, Nemec Sebastian Vettel (+0,132 sekunde) in Finec Kimi Räikkönen (0,439), tretjo štartno vrsto pa sta zapolnila Red Bulla, Nizozemec Max Verstappen (0,643) je bil v kvalifikacijah hitrejši od Avstralca Daniela Ricciarda (0,645).

The championship leader takes his second pole of 2018 💪



Will he be able to extend his lead in the standings tomorrow? 🤔#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/9Ee9Na6oHY