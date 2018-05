Hamilton zanesljiv v Barceloni, pri Ferrariju so se opekli

vn španije, dirka

Hamilton je z zmago prednost pred Vettlom v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo povečal na 17 točk. "To je bil le ta konec tedna in ta razlika ni neulovljiva," pa je to pokomentiral Vettel, ki je bil četrti že na zadnji dirki v Bakuju.

"Z avtom sva bila danes enostavno združena"

Hamilton je še enkrat demonstriral svojo premoč in v Barceloni deklasiral tekmece. "Z avtom sva bila danes enostavno združena in to se mi v tej sezoni še ni zgodilo," je po tekmi dejal 33-letni Britanec. Po slabi taktiki Ferrarija so se v moštvu srebrnih puščic veselili celo dvojne zmage, ki je še kako pomembna v boju za konstruktorski naslov.

Najhujši udarec je doživel prav Vettel v ferrariju, eden od kandidatov za naslov, ki je zaradi slabo preračunane menjave pnevmatik ostal celo brez stopničk. Mojstrstvo je potrdil tudi Verstappen, ki je kljub zlomljenemu prednjemu krilcu obdržal tretje mesto.

Začetek je bil za Vettla sicer dober, saj je na startu prehitel Bottasa in pridobil eno mesto. Vse je kazalo na oster dvoboj obeh favoritov. A dirka je pokazala, da je vsaj na progi v Kataloniji Hamilton hitrejši, s čimer si je branilec naslova svetovnega prvaka z Otoka priboril že 64. zmago in pomembne točke v boju za novo krono.

Kaže, da sta Mercedesa hitrejša od Ferrarijev

Napoved pa je zelo ugodna tudi za naslednjo dirko v Monte Carlu, saj kaže, da sta Mercedesa hitrejša od Ferrarijev, zato si Hamilton obeta, da bo v kneževini z morebitno tretjo zaporedno zmago še lahko povečal naskok, saj je prehitevanje tam zelo težko. "Vsekakor moramo zdaj ustvariti pritisk na tekmece," pa pravi današnji zmagovalec.

Že v prvem krogu so se takole izločili Romain Grosjean, Nico Hulkenberg in Pierre Gasly:

The most dramatic moment of the race 😬



Three cars eliminated after just three corners at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/x9WlKHJLlY — Formula 1 (@F1) May 13, 2018

Že v prvem krogu varnostni avto

Sama dirka se je začela z varnostnim vozilom, saj je le nekaj ovinkov po startu Francoz Romain Grosjean izgubil nadzor nad svojim Haasom in izpadla je kar trojica dirkačev. Ob Grosjeanu še Nemec Niko Hulkenberg in Francoz Pierre Gasly. Preden so odgovorni spet pospravili progo, je tempo koloni šest krogov narekoval varnostni avtomobil. Ko se je ta umaknil, je Hamilton pobegnil tekmecem, v ozadju pa sta se za drugo mesto spopadala Vettel in Bottas. V 18. in 19. krogu sta tekmovalca menjala pnevmatike, Vettel pa je le s tveganim prehitevanjem Danca Kevina Magnussena ostal pred Fincem.

Pri Ferrariju so se opekli

Hamilton se je odločil za kasnejši postanek v boksih in za nekaj časa prvo mesto prepustil Verstappnu, stvari pa so prišle na svoje mesto, ko je šel v bokse še slednji. Sledila je uvedba virtualnega varnostnega vozila po odstopu Francoza Estebana Ocona in pri Ferrariju so tvegali z novim postankom, saj so želeli vozilo v boj za zmago poslati s svežimi pnevmatikami, v resnici pa so se opekli, saj je Vettel zdrsnil na četrto mesto in vrnitve na stopničke ni bilo več. "Takrat je kazalo, da je to najboljša strategija," je še povedal Vettel, a se ta na koncu ni izšla.