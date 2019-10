Hamilton lahko v Mehiki že postane svetovni prvak

Mercedesova dirkača Lewis Hamilton in Finec Valtteri Bottas sta sicer edina, ki se še borita za letošnji naslov. Vsi drugi tekmeci so zaostali že preveč. Po 17 dirkah ima Hamilton 338 točk, Bottas pa 274.

Do konca so še štiri dirke, kar pomeni, da je teoretično na voljo še največ 100 točk za štiri zmage (in še dodatne štiri za najhitrejše kroge). A že tretji, Monačan Charles Leclerc (Ferrari), Hamiltona ne more preseči z 223 točkami, prav tako ne Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) z 212 in Leclercov moštveni sotekmovalec Nemec Sebastian Vettel (212).

Hamilton lahko tako do novega naslova pride že v nedeljo zvečer v Ciudadu de Mexicu, za takšen scenarij pa je več možnosti. Za predčasno potrditev naslova mora sedanjo prednost 64 točk povečati še za 14. Prvak bo že v Mehiki, če bo zmagal in bo Bottas največ peti; če bo zmagal in dobil še točko za najhitrejši krog, Bottas pa ne bo boljši kot četrti; če bo drugi in Bottas ne višje kot osmi in ne bo dobil dodatne točke; če bo tretji, Bottas pa deseti ali slabši in brez dodatne točke; če bo tretji, dobil še dodatno točko in Bottas ne bo boljši kot deveti; zadnja možnost pa je, če bo tretji, Bottas pa ne bo dobil niti ene točke.

"Mehika je najtežja dirka v sezoni, ker je zaradi višine in nastavitev naših dirkalnikov zame zelo naporna. Upam, da bo prihajajoči vikend uspešen ter da bomo lahko na dolgih ravninah premagali Ferrarija." Foto: Reuters

Prejšnji teden se je sicer svetovni prvak oddaljil od ozkega področja dirkanja, ko je z zapisom na družbenih omrežjih, povezanim z okoljem in izobraževanjem, poskrbel za drugačen odziv navijačev. Med drugim jim je svetoval veganski način življenja in poudaril, da je prodal zasebno letalo ter da v zadnjem letu skušal čim manj potovati. Številni so ga sicer obtožil dvoličnosti, češ da predava o skrbi za okolje, obenem pa nastopa v elitnem avtomobilističnem športu.

Pred mehiško dirko pa se je spet bolj osredotočil na osnovno službo. "Mehika je najtežja dirka v sezoni, ker je zaradi višine in nastavitev naših dirkalnikov zame zelo naporna. Upam, da bo prihajajoči vikend uspešen ter da bomo lahko na dolgih ravninah premagali Ferrarija," si želi Hamilton. Na Mehiko ima sicer lepe spomine, leta 2017 je bilo dovolj že deveto mesto na dirki, da je potrdil naslov, lani pa je bil v mehiški prestolnici četrti, kar pa je bilo tudi že dovolj za naslov prvaka.

"Ni razloga, da bi se že zdaj predal. Vem, kakšne so moje realne možnosti. Toda vedno so se dogajale zanimive stvari, človek pač nikoli ne ve," pa je pred dirkaškim koncem tedna v Mehiki boj do zadnjega napovedal Bottas.