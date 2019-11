Gajser pričakovano spet najboljši motošportnik Slovenije

Krovna zveza za motošport AMZS je danes s podelitvijo priznanj sklenila uspešno sezono 2019. Nagrado za najboljšega motošportnika v Sloveniji je, tako kot lani, dobil najboljši motokrosist na svetu Tim Gajser. Na slavnostni prireditvi v Ljubljani pa so podelili še številna priznanja za športne dosežke in za življenjsko delo v svetu motošporta.

Prav težke izbire v AMZS niso imeli: že lani je Gajser dobil priznanje, takrat za četrto mesto v razredu MXGP, letos je postal svetovni prvak, tako da je bilo pravzaprav že dolgo jasno, kdo bo najboljši na tem področju v Sloveniji. Zanj je to že peto zaporedno priznanje krovne zveze AMZS.

"Kot sem že velikokrat dejal, mi to priznanje ogromno pomeni. Je nekakšna potrditev dobrega dela skozi celotno leto in dobrih rezultatov in vesel sem, da mi je to uspelo peto leto zaporedoma. Tokrat je bilo nekaj posebnega, saj je bila tukaj moja celotna ekipa. Mislim, da si to vsi zaslužimo, vsi skupaj trdo delamo, imamo isti cilj, osvojitev naslova, in ko nam uspe, smo vsi poplačani. Vesel sem, da so bili ob meni, ko sem dobil nagrado," je po podelitvi dejal prvi zvezdnik večera.

Na tradicionalni podelitvi v ljubljanski Festivalni dvorani pa so nagradili še številne druge športnike za dosežke v letu 2019. Dobili so jih vsi, ki so bili najboljši v državnih prvenstvih in pokalnih tekmovanjih (pri najmlajših so nagradili prve tri, v članskih kategorijah so priznanja prejeli prvaki).

Posebni priznanji Klemnu Gerčarju in Aneju Dopliharju

Pri AMZS pa so tokrat posebni priznanji namenili Klemnu Gerčarju, ki je letos končal dolgo kariero, ter Aneju Dopliharju, ki se po hudi poškodbi, zaradi katere ne more več voziti motorja za motokros, ni predal. Zamenjal je šport, v ročnem kolesarstvu pa so njegov cilj paraolimpijske igre v Parizu 2024. Na podelitvi so pri AMZS tudi z video prispevkom pokazali novo športno pot nekdanjega motokrosista, ki je lahko navdih številnim športnikom.

Nagrado za življenjsko delo pa je dobil Uroš Langerholc za prispevek in dolgoletno delo v kartingu.

Nagrade so na slavnostni podelitvi dobili prvaki v speedwayu, panogi cross country, motokrosu, minimotu, kategoriji skuter, kartingu in trialu. Priznanja so podelili tudi prirediteljem največjih tekem na mednarodni ravni na področju motošporta v Sloveniji (AMD Šentvid v motorosu in AMD Krško v speedwayu) ter večkratnim državnim prvakom. Kristalni čeladi, priznanje za vsaj pet naslovov, sta letos prejela tekmovalec v trialu Severin Sajevec in speedwayist Nick Škorja.

AMZS je posebna priznanja namenila še najboljšim po posameznih panogah, letos so to Marko Jerman (cestno hitrostni motociklizem), Xen de Ruwe (karting), Tim Gajser (motokros), Matej Žagar (speedway) in Severin Sajevec (trial).

Posebna priznanja za mednarodne uvrstitve pa so dobili motokrosisti Tim Gajser, Jan Pancar, Jan Hribar, speedwayist Matej Žagar, tekmovalec v krosu z e-kolesi Anže Svetek, dirkač minimota Jan Poropat ter kartisti Aljaž Vidmar, Xen de Ruwe, Anže Dovjak, Primož Matelič, Nik Trobec in Katja Pivk.

