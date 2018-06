Gajser četrti v prvi vožnji v Franciji

Gajser je tokrat nekoliko slabše začel dirko in bil po prvem krogu na osmem mestu, pozneje pa je pridobival mesta in prehiteval tekmece. Prišel je do četrtega mesta, do zmagovalnega odra pa ni mogel, saj so bile razlike med prvo trojico - Herlings je tekmecem ušel že na začetku in bil zanesljiv do konca - in preostalimi dirkači prevelike.

Na dirki v Franciji nastopa tudi Klemen Gerčar, ki se je po manjši poškodbi vrnil v karavano, a je s 25. mestom tudi tokrat ostal brez prve točke v letošnjem SP.

Skupno se je v SP po polovici današnje dirke na vrhu še bolj utrdil Herlings, ki ima 461 točk, drugi je Cairoli s 402, tretji pa Desalle s 336. Gajser je šesti z 275 točkami.

Druga vožnja francoske preizkušnje za SP bo na sporedu ob 17. uri.