Francesco Bagnaia z Ducatijem podaljšal pogodbo za dve sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan Francesco Bagnaia, podprvak svetovnega prvenstva v motociklizmu, je z moštvom Ducati podaljšal pogodbo za dve sezoni. To pomeni, da bo na rdečem motociklu vozil vsaj še do konca sezone 2024, je Ducati potrdil na svoji spletni strani.

Petindvajsetletni Bagnaia, ki je v lanski sezoni zbral štiri zmage, je v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zaostal zgolj za Francozom Fabiom Quartararojem na Yamahi.

Svetovni prvak v kategoriji moto2 v sezoni 2018 je v saletitsko ekipo Ducatija Ducati-Pramac prišel leta 2019, lani pa je začel voziti za glavno moštvo.

"Vedno so bile moje sanje, da bi vozil za Ducati v motoGP. Da bom lahko del ekipe še dodatni dve sezoni, me navdaja z veseljem in ponosom," je ob podpisu dejal Bagnaia.

Letošnja sezona se bo začela 6. marca v Katarju.