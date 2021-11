Bagnaia petič zapovrstjo do najboljšega startnega položaja

Za Bagnaio je to skupno šesti najboljši startni položaj v tej sezoni, na nedeljski dirki pa bo lovil tretjo zmago, s čimer bi si že zagotovil drugo mesto v skupnem seštevku.

Naslov svetovnega prvaka je že na zadnji dirki predčasno slavil Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki je bil tokrat sedmi. V seštevku razreda motoGP ima Quartararo 267 točk, Bagnaia je pri 202, tretji pa je lanski svetovni prvak Mir s 175.

