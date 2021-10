Za Valentina Rossija poslali posebna letala

Valentina Rossija ni treba posebej izpostavljati, saj velja za enega najboljših motociklistov v zgodovini tega športa. Devetkrat je osvojil naslov svetovnega prvaka, v nedeljo pa v svoji 26 let dolgi karieri še zadnjič tekmoval v Italiji.

Doktorja, kakršen je vzdevek Rossija v vseh teh letih, je pričakala večtisočglava množica. Med gledalci je bil tudi italijanski minister Luigi Di Maio. Ta je Rossiju podelil posebno priznanje za vse uspehe in za vse, kar je v vseh letih naredil za prepoznavnost Italije po vsem svetu.

V čast 42-letnemu motociklistu so dirkališče v posebni formaciji preletela posebna letala (Frecce Tricolori), za njimi pa je bil dim v barvah italijanske zastave. Po koncu dirke se je Italijan ustavil pri svojih najbolj gorečih navijačih, med katere je vrgel čelado s posebnim motivom.

A true collectors item 🟡 Valentino Rossi threw his race worn helmet into the stands & just look at the joy of the guy who managed to catch it 😄



Great stuff 👏



🎥 Official VR46 Fan Club #MotoGP #Rossi pic.twitter.com/RNVD7oOXHk