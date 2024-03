Razbitine na treningu, debi 18-letnika v Ferrariju

Pred kvalifikacijami, ki sledijo ta petek ob 18. uri, so dirkači formule 1 v Džedi odpeljali še tretji prosti trening. Najhitrejši je bil Max Verstappen, slabi dve desetinki pred Charlesom Leclercom. To sta verjetno glavna kandidata za prvi štartni položaj na VN Savdske Arabije, drugi dirki letošnjega prvenstva, na kateri bo debitiral Oliver Bearman. Komaj 18-letni Britanec je v Ferrariju zamenjal Carlosa Sainza, ki je moral na operacijo slepiča.

Oliver Bearman je lani sicer že odpeljal en prosti trening, a zdaj ga čaka tudi prva dirka formule 1. Foto: Reuters Na tretjem prostem treningu so bile vse oči uprte v 18-letnega Oliverja Bearmana, ki je samo nekaj ur prej izvedel, da bo v Ferrariju zamenjal Carlosa Sainza. Ta je moral na operacijo slepiča (v petek popoldne jo je že uspešno prestal). Mladi Britanec je v četrtek še vozil dirkalnik formule 2 in si za to prvenstvo zagotovil prvi štartni položaj v Džedi. A bo zdaj doživel svoj debi na dirki formule 1. Prvi trening je odpeljal brez napake, a bi si zagotovo želel več krogov.

Čeprav trčenje v zaščitne gume ni bilo tako silovito, pa je Guanju Džov dobro sesul svojega Sauberja. Foto: Reuters Tretji trening je bil namreč 18 minut pred koncem prekinjen z rdečo zastavo, ko je v zaščitne gume zletel Guanju Džov (Sauber). Vzelo mu je zadek dirkalnika. Čeprav trčenje ni bilo tako silovito, pa je zeleni dirkalnik kar pošteno sesul. Tudi varnostniki ob progi so imeli precej dela s popravljanjem zaščitnih gum. Dirkačem je vendarle ostalo še pet minut dirkanja. In Bearman je takrat le dobil en hiter krog z najmehkejšimi gumami, s katerimi bo nato dirkal na kvalifikacijah. V izdihljajih treninga se je Charles Leclerc (Ferrari) na vsega dve desetinki približal najhitrejšemu Maxu Verstappnu (Red Bull).

VN Savdske Arabije, 3. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,412

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,196

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,494

4. George Russell (Mercedes) +0,552

5. Lando Norris (McLaren) +0,559

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,626

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,715

8. Oscar Piastri (McLaren) +0,801

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,856

10. Oliver Bearman (Ferrari) +0,894

11. Kevin Magnussen (Haas) +1,073

12. Pierre Gasly (Alpine) +1,134

13. Juki Cunoda (RB) +1,160

14. Esteban Ocon (Alpine) +1,163

15. Nico Hülkenberg (Haas) +1,263

16. Daniel Ricciardo (RB) +1,328

17. Alex Albon (Williams) +1,396

18. Valtteri Bottas (Sauber) +1,671

19. Guanju Džov (Sauber) +2,327

20. Logan Sargeant (Williams)

Kvalifikacije se začnejo ob 18. uri po srednjeevropskem času.