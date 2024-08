Pričakuje se dramatične kvalifikacije za nedeljsko veliko nagrado Nizozemske, 15. letošnjo dirko prvenstva formule 1, saj je sobota v Zandvoortu deževna. Opoldanski prosti trening so prekinili za skoraj 45 minut, saj je dirkalnik povsem raztreščil Logan Sargeant. Williamsa so zajeli tudi ognjeni zublji. Kvalifikacije sledijo ob 15. uri, dirka ob isti uri v nedeljo, ko pa padavin naj ne bi bilo.

Logan Sargeant Foto: Guliverimage Pred kvalifikacijami je bilo v Zandvoortu malo dirkanja: na prvem treningu je bila steza mokra, suha samo na drugem, ko je bil najhitrejši George Russell (Mercedes), na tretjem pa znova moker asfalt. Ta je potekal v soboto opoldne, že v 15. minuti treninga pa je z desnima pnevmatikama na mokro travo zapeljal Logan Sargeant (Williams). Tako mu je vzelo zadek dirkalnika in je silovito treščil v zaščitno ogrado. Williams je bil povsem raztreščen, še zagorel je. Komaj je še Američan pravočasno skočil iz kokpita. Jo je pa odnesel brez praske. Trening je bil z rdečo zastavo prekinjen za več kot 40 minut, saj so morali popraviti poškodovano zaščitno ograjo.

Max Verstappen je prehiteval v boksih in prevozil belo črto na izvozu. Foto: Guliverimage Tako je ob koncu dirkačem ostal en sam hiter krog in še priložnost za trening speljevanja s štarta. Rezultati so bili tako povsem nerelevantni, niti niso vsi odpeljali hitrega kroga. Prvi je bil Pierre Gasly (Alpine). Za nekaj drame pa je poskrbel še Max Verstappen (Red Bull), ki se mu je tako zelo mudilo iz boksov, da je kar na izvozu prehitel dva tekmeca. Ob tem je zapeljal še prek polne bele črte, ki označuje izvoz iz boksov, kar ni dovoljeno. Je pa ujel hiter krog, ki mu je zadoščal za 18. mesto.