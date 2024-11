Pet trčenj, milijonska škoda in bitka s časom

Nekoč šampionski danes pa mali angleški ekipi formule 1 Williams v Mehiki in Braziliji ni bilo prizaneseno. Alex Albon in Franco Colapinto sta skupaj doživela kar pet nesreč, v katerih sta večkrat dodobra raztreščila svoj dirkalnik. Njima se ni zgodilo nič, za ekipo pa je to večmilijonska škoda, predvsem pa pomanjkanje rezervnih delov. Zato zdaj v tovarni v Grovu bijejo bitko s časom, da bodo do VN Las Vegasa, ki bo v soboto, 23. novembra, sploh lahko sestavili oba dirkalnika. "Tako brutalnega konca tedna, kot je bil brazilski, se ne spomnim," je poudaril vodja Williamsove ekipe James Vowles.

Alex Albon je dvakrat trčil že v Mehiki. Foto: Guliverimage Albon je svojega Williamsa razbil na prvem treningu v Mehiki (po trku s Haasovim Oliverjem Bearmanom), nato je trčil še v prvem krogu dirke z Jukijem Cunodo (RB). V Braziliji je tajsko-britanski dirkač doživel še hujšo nesrečo, ko je v zadnjem zavoju deževnih kvalifikacij povsem razbil svoj dirkalnik. Mehanikom ga ni uspelo pravočasno popraviti in moral je izpustiti 21. dirko sezone. Na kvalifikacijah se je zavrtel in zletel v zaščitne gume tudi Colapinto, nato pa je nadzor nad dirkalnikom izgubil še na dirki, ki je bila zato prekinjena z rdečo zastavo.

Franco Colapinto je v Braziliji trčil dvakrat. Foto: Guliverimage "Nobena ekipa na štartni vrsti se ne more normalno soočiti s petimi nesrečami na dveh dirkah. Ob tolikšni škodi enostavno nimamo dovolj rezervnih delov," je poudaril James Vowles. "Za Vegas imamo visoka pričakovanja, saj smo bili tam lani zelo hitri. Naš dirkalnik na tisti progi dobro deluje. Naredili bomo vse, da bosta imela oba dirkalnika vse najboljše posodobitve in tudi dovolj rezervnih delov. Ali nam bo uspelo, je zdaj težko reči. Oprema se še vrača iz Brazilije in ni še povsem jasno, kaj vse moramo narediti na novo." Že v Interlagosu so bili hitri in bi lahko osvojili nekaj točk, tako pa so ostali brez ene same in ob nepričakovanem dvojnem uspehu ekipe Alpine celo nazadovali v konstruktorskem seštevku z osmega na deveto mesto.