Leclerc bi rad ponovil pravljico, opravičilo Hamiltona

O največjem športnem dogodku tega konca tedna ni dvoma, to je VN Monaka v prvenstvu formule 1. Štart dirke s skoraj stoletno zgodovino bo ob 15. uri. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo. Lando Norris z McLarnom in Charles Leclerc s Ferrarijem bosta iz prve štartne vrste poskušala doseči najvrednejšo zmago v tem tekmovanju. Za Britanca bi bila prva na zahtevni ulični stezi, za domačina iz Monaka pa druga zaporedna.

Lando Norris Foto: Reuters Na ulicah Monte Carla je pol poti do uspeha zmaga na kvalifikacijah. Tako ima Lando Norris (McLaren) izvrstno priložnost za svojo šesto zmago v formuli 1 in prvo na tej legendarni dirki. Mladi Britanec jo res potrebuje, saj je pred začetkom sezone veljal za prvega favorita za lovoriko, zdaj pa v skupni razvrstitvi zaostaja za ekipnim kolegom Oscarjam Piastrijem (McLaren), ki je dobil štiri od dosedanjih sedmih dirk. Norris je zmagal samo na uvodni v Melbournu.

Na ozkih ulicah s kratkimi ravninami in počasnimi zavoji s temi širokimi dirkalniki ni lahko prehitevati. Tekmeci za Norrisom bodo tako poskušali izkoristiti vselej nepredvidljiv štart, še posebej Charles Leclerc (Ferrari), ki bo ob njem v prvi štartni vrsti. Monačan ima nekaj več izkušenj, dosegel je že osem zmag, lani prvič tudi v kneževini. Če mu ne uspe na štartu, pa lahko nato poskusi z drugačno taktiko. Letos sta na VN Monaka obvezna najmanj dva postanka, kar bo v razplet vneslo nekaj več negotovosti. Ker prva četrtina sezone za zdaj za Ferrari ni najboljša, bi rdečim iz Maranella ta zmaga pomenila še toliko več.

Rezultati kvalifikacij in štartna mesta (Hamilton se bo pomaknil na sedmo):

Ekipa Hamiltonu povzročila tri kazenska štartna mesta

Lewis Hamilton Foto: Reuters Težja naloga v Monte Carlu čaka sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona (Ferrari). Ta je dobil po kvalifikacijah tri mesta kazenskega pribitka in bo tako na sedmem namesto na tretjem štartnem mestu. V hitrem krogu je namreč oviral Maxa Verstappna (Red Bull). Čeprav ni šlo za napako dirkača, temveč za napako njegovih inženirjev. Ti so Hamiltonu posredovali napačne informacije, češ da je Nizozemec v počasnem krogu, a je pravzaprav poskušal izboljšati svoj kvalifikacijski čas.

"Ni lepo," je dejal Verstappen, ki se je o dogodku pogovoril s Hamiltonom takoj po treningu. "Ekipa mu je rekla, da sem vozil počasi, medtem ko sem očitno lovil čim boljši čas. To ni Lewisova krivda. Z njim sem že govoril o tem. To je napaka ekipe." A komisarji so zmagovalca rekordnih 105 dirk vseeno kaznovali. Britanec se je velikemu tekmecu opravičil. Tako se je na četrto štartno mesto pomaknil dirkač Red Bullove ekipe, ki je dobil prejšnjo dirko v Imoli.