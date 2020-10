Formula 1 v Vietnamu dokončno odpovedana

Čeprav je bilo že nekaj časa jasno, da v spremenjenem koledarju formule 1 letos ne bo dirke v Vietnamu, so danes to prireditelji v tej azijski državi tudi uradno potrdili. Dirke leta 2020 zanesljivo ne bo, negotova pa je njena izvedba v naslednjem letu.

Če ne bi bilo epidemije novega koronavirusa, bi bila dirka v Vietnamu, prva v zgodovini te države, v Hanoju na vrsti že spomladi kot tretja v sezoni. A ko so se začele odpovedi dirk in so avgusta koledar formule 1 spremenili in prilagodili, Vietnama na njem ni bilo več. Dirke do zdaj uradno niso odpovedali, le prestavili so jo za nedoločen čas. Danes je uradno prišla potrditev o odpovedi letošnje izvedbe.

"Za nas je bila to zelo težka odločitev. Toda po podrobni preučitvi vseh varnostnih kriterijev in aktualnih vprašanj smo prišli do te rešitve, ki je bila edina mogoča v sedanjih razmerah," je dejal predstavnik organizatorjev Le Ngoc Chi, ki pa ni pojasnil, ali v Vietnamu načrtujejo dirko v sezoni 2021.

V spremenjenem koledarju te sezone je skupno 17 dirk, le tri pa so izven Evrope, ob koncu sezone sta dve preizkušnji načrtovani v Bahrajnu, ena pa v Abu Dabiju.

Preberite še: