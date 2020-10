Vettel: Dosežek Hamiltona neizmerno spoštujem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški dirkač formule 1 Sebastian Vettel je z izbranimi besedami govoril o Britancu Lewisu Hamiltonu, potem ko je ta na veliki nagradi Eifla na dirkališču Nürburgring izenačil rekord po številu zmag, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rekord je do nedelje sam držal Michael Schumacher, zdaj pa se mu je 35-letnik pridružil pri številki 91.

Hamilton je bil v nedeljo prepričljivo boljši od tekmecev, z 91. zmago v karieri pa je ne le izenačil rekord, ampak se je približal tudi osvojitvi sedmega naslova, s čimer bi izenačil še en na videz "neulovljiv Schumacherjev rekord", kot se je izrazil Vettel.

"To so bile zame vedno številke, za katere sem mislil, da jih nihče ne bo dosegel. Mislim, da nam je vsem jasno, da jih bo Hamilton kaj kmalu. Njegova prizadevanja v boju s temi številkami neizmerno spoštujem," je po domači dirki v pogorju Eifel razlagal štirikratni svetovni prvak in dirkač Ferrarija.

Hamilton bo imel v portugalskem Portimauu čez dva tedna priložnost, da se z 92. zmago v F1 odlepi od legendarnega Nemca. Foto: Reuters

Hamilton bo imel v portugalskem Portimauu čez dva tedna priložnost, da se z 92. zmago v F1 odlepi od legendarnega Nemca, ki še vedno okreva po nesreči, ki jo je doživel konec leta 2013 na smučanju v Meribelu.

"Michael bo vedno moj idol, junak. Imel je nekaj neopisljivega, česar pred tem nisem zasledil pri nobenem od dirkačev," je poudaril 33-letnik, ki v zadnjih letih, odkar dirka za Ferrari, ni mogel streti Britanca v boju za naslov prvaka.

"Morda bo imel Hamiltonov dosežek še večjo vrednost čez pet, deset ali 20 let. Ko si dejaven, se bolj kot na druge ter obrobno dogajanje oziraš nase. Toda za vse, kar je dosegel Hamilton, mu moramo izkazati spoštovanje," je še sklenil Nemec, ki bo v naslednji sezoni dirkal za moštvo Aston Martin.