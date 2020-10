Rekordni Nürburgring: Hamilton ujel Schumacherja, Räikkönen prehitel Barrichella

Hamilton je z 91. zmago v formuli ena na vrhu večne lestvice ujel Michaela Schumacherja, medtem ko je rekord postavil tudi 40-letni finski veteran Kimi Räikkönen, ki je odpeljal svojo 232. dirko v formuli ena in na lestvici dirkačev z največ nastopi prehitel Brazilca Rubensa Barrichella (322 dirk).

Finec Valtteri Bottas (Mercedes), ki si je v soboto privozil najboljši startni položaj, dirke zaradi tehnične okvare ni končal.

Hamilton se je z novo zmago, sedmo v letošnji sezoni, še utrdil na vrhu skupnega seštevka.

Sezona formule 1 se bo nadaljevala čez 14 dni na novem prizorišču tega tekmovanja v portugalskem Portimau.

Dirkač ekipe Alfa Romeo Räikkönen se je že na prejšnji dirki v Rusiji po številu nastopov s 322 izenačil z dosedanjim rekorderjem, Brazilcem Rubensom Barrichellom, zdaj pa ga je že premagal in je sam na vrhu.

Räikkönen je prvič nastopil v tem tekmovanju leta 2001 za moštvo Sauber. Njegov največji dosežek je naslov svetovnega prvaka leta 2007 s Ferrarijem, ki je za moštvo iz Maranella še vedno zadnja vozniška lovorika doslej.

Your full classification after a memorable race at the 'ring!



NINE teams score points! Including the first of the season for Grosjean and Giovinazzi 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/9Ajcuwx9K4