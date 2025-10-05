Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Charles Leclerc Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing Max Verstappen Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli George Russell McLaren Oscar Piastri Lando Norris VN Singapurja Formula 1

Nedelja, 5. 10. 2025, 8.30

1 ura, 10 minut

VN Singapurja ob 14.00

George Russell šokiran, Lando Norris bolan

Singapur George Russell | George Russell je bil še sam presenečen nad prvim rezultatom kvalifikacij. | Foto Reuters

George Russell je bil še sam presenečen nad prvim rezultatom kvalifikacij.

Foto: Reuters

"Ne vem, kaj smo storili, da sem bil tako hiter," je po sobotnih kvalifikacijah dejal George Russell, ki je drugič v sezoni osvojil prvi štartni položaj. Na veliki nagradi Singapurja bo dirkač Mercedesa skušal zmagati drugič letos in petič v formuli 1. Štart 18. dirke sezone je ob 14. uri, dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Singapur George Russell Mercedes
Sportal Udaril ob zid, a vseeno osvojil prvi štartni položaj

Max Verstappen bi utegnil imeti največ možnosti za zmago. | Foto: Reuters Max Verstappen bi utegnil imeti največ možnosti za zmago. Foto: Reuters Čeprav se je že po treningih šušljalo, da bi lahko Mercedes pod lučmi Singapurja konkuriral za zmago, pa je bil nad prvim mestom na kvalifikacijah George Russell vseeno presenečen. Oba njegova kroga v zadnjem delu kvalifikacij sta bila najhitrejša. Odpeljal je rekord kroga. "Če bi moral staviti denar na dirkališča, kjer bi lahko dosegel prvi štartni položaj, bi bilo to med zadnjimi tremi. Ne vem, kaj smo storili, da sem bil tako hiter. Morda smo vsi malo presenečeni, da McLaren ni tako hiter, saj smo mislili, da bodo oni tu leteli." A je letela srebrna puščica, novinec Andrea Kimi Antonelli je bil z njo četrti, a sam razočaran, češ da je na stezi pustil nekaj desetink. 

Lando Norris je bil dve mesti za Oscarjem Piastrijem. | Foto: Reuters Lando Norris je bil dve mesti za Oscarjem Piastrijem. Foto: Reuters Letos dominantna McLarnova dirkača bosta šele na tretjem in petem štartnem mestu. Boljši je bil na kvalifikacijah vodilni v svetovnem prvenstvu Oscar Piastri, Lando Norris, ki za njim zaostaja 25 točk, pa je razkril, da ta konec tedna nastopa nekoliko bolan. "Če kje ne želiš biti slab, je to tukaj. Danes sem sicer že boljši kot včeraj, ko sem res imel težave. Nisem torej stoodstoten, a vseeno ni izgovorov za peto mesto." V Singapurju se dirkači soočajo z visokimi temperaturami in vlago. Pred obema McLarnoma je na štartni vrsti Max Verstappen (Red Bull), ki bo z drugega mesta skušal doseči še tretjo zaporedno zmago. In se tako morda dejansko vrniti v borbo za naslov prvaka. Za Piastrijem zaostaja 69 točk. Po VN Nizozemske, ko je Avstralec nazadnje zmagal, je imel Nizozemec že 104 točke zaostanka.

Luigi Fagioli
Sportal Zmagal in bil istočasno 11.?! Jezen končal kariero.
VN Singapurja, štartna mesta: 

1. George Russell (Mercedes) 
2. Max Verstappen (Red Bull) 
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Kimi Antonelli (Mercedes)
5. Lando Norris (McLaren) 
6. Lewis Hamilton (Ferrari)
7. Charles Leclerc (Ferrari)
8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
9. Oliver Bearman (Haas)
10. Fernando Alonso (Aston Martin) 
11. Nico Hülkenberg (Sauber)
12. Liam Lawson (Racing Bulls)
13. Juki Cunoda (Red Bull)
14. Gabriel Bortoleto (Sauber)
15. Lance Stroll (Aston Martin)
16. Franco Colapinto (Alpine)
17. Esteban ocon (Haas)
18. Pierre Gasly (Alpine)
19. Alex Albon (Williams)
20. Carlos Sainz (Williams)
Max Verstappen
Sportal Edini neporavnan račun svetovnega prvaka
Formula 1, hladilni jopič
Sportal Vozniki formule 1 v Singapurju s hladilnimi jopiči
Baku Max Verstappen Red Bull
Sportal Verstappen z drugim zaporednim grand slamom, Sainz kot nekoč Prost
Charles Leclerc Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing Max Verstappen Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli George Russell McLaren Oscar Piastri Lando Norris VN Singapurja Formula 1
