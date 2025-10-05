"Ne vem, kaj smo storili, da sem bil tako hiter," je po sobotnih kvalifikacijah dejal George Russell, ki je drugič v sezoni osvojil prvi štartni položaj. Na veliki nagradi Singapurja bo dirkač Mercedesa skušal zmagati drugič letos in petič v formuli 1. Štart 18. dirke sezone je ob 14. uri, dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Max Verstappen bi utegnil imeti največ možnosti za zmago. Foto: Reuters Čeprav se je že po treningih šušljalo, da bi lahko Mercedes pod lučmi Singapurja konkuriral za zmago, pa je bil nad prvim mestom na kvalifikacijah George Russell vseeno presenečen. Oba njegova kroga v zadnjem delu kvalifikacij sta bila najhitrejša. Odpeljal je rekord kroga. "Če bi moral staviti denar na dirkališča, kjer bi lahko dosegel prvi štartni položaj, bi bilo to med zadnjimi tremi. Ne vem, kaj smo storili, da sem bil tako hiter. Morda smo vsi malo presenečeni, da McLaren ni tako hiter, saj smo mislili, da bodo oni tu leteli." A je letela srebrna puščica, novinec Andrea Kimi Antonelli je bil z njo četrti, a sam razočaran, češ da je na stezi pustil nekaj desetink.

Lando Norris je bil dve mesti za Oscarjem Piastrijem. Foto: Reuters Letos dominantna McLarnova dirkača bosta šele na tretjem in petem štartnem mestu. Boljši je bil na kvalifikacijah vodilni v svetovnem prvenstvu Oscar Piastri, Lando Norris, ki za njim zaostaja 25 točk, pa je razkril, da ta konec tedna nastopa nekoliko bolan. "Če kje ne želiš biti slab, je to tukaj. Danes sem sicer že boljši kot včeraj, ko sem res imel težave. Nisem torej stoodstoten, a vseeno ni izgovorov za peto mesto." V Singapurju se dirkači soočajo z visokimi temperaturami in vlago. Pred obema McLarnoma je na štartni vrsti Max Verstappen (Red Bull), ki bo z drugega mesta skušal doseči še tretjo zaporedno zmago. In se tako morda dejansko vrniti v borbo za naslov prvaka. Za Piastrijem zaostaja 69 točk. Po VN Nizozemske, ko je Avstralec nazadnje zmagal, je imel Nizozemec že 104 točke zaostanka.

VN Singapurja, štartna mesta:



1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Nico Hülkenberg (Sauber)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Juki Cunoda (Red Bull)

14. Gabriel Bortoleto (Sauber)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Esteban ocon (Haas)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Alex Albon (Williams)

20. Carlos Sainz (Williams)