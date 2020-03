Formula 1 edina, ki ostaja imuna na koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona formule 1 se bo začela po načrtih ta konec tedna v Avstraliji. Vsaj za zdaj kaže na to, kljub množičnemu odpovedovanju športnih prireditev po svetu imajo Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc in druščina še vedno prednost pred novim koronavirusom.

Formula 1 je zadnje dni videti edina, ki je kolikor toliko imuna na koronavirus. Panika oziroma pospešeno odpovedovanja prireditev, ki sta opustošila športno ponudbo po vsem svetu, v Melbourne še nista segla. Čeprav tudi "tam spodaj" čutijo posledice dogajanja. Štiri dni pred dirko so prireditelji zagotavljali, da gledalcem ne bodo omejili vstopa na tribune. Nekaj omejitev so vseeno sprejeli; tako so črtali vsa druženja dirkačev z navijači, začasno so ti ostali brez možnosti za podpise ali slike s svojimi idoli.

Res pa je, da bi se lahko razmere tudi v Avstraliji hitro spremenile. V sredo je namreč v karavani zaokrožila novica, da so tri člane spremljevalnega osebja moštev, dva iz ekipe Haas in enega iz McLarna, poslali v karanteno, ker sta kazala znake morebitne okužbe. Rezultati testov naj bi bili znani danes.

Upor moštev, ki niso pod okriljem Ferrarija

Sebastian Vettel brani barve Ferrarija. Foto: Reuters Precej vroče je bilo sicer že nekaj dni pred začetkom sezone, a ne v neposredni povezavi z epidemijo koronavirusa. Upor moštev, ki niso pod okriljem Ferrarija, je sprožila odločitev krovne zveze Fie, da bo primer Ferrarijevih motorjev, s katerim se je ukvarjala od lani, rešila v dogovoru z ekipo iz Maranella in brez razkrivanja podrobnosti javnosti. Ostala moštva so se čutila opeharjena, saj so bili mnogi lani prepričani, da si je Ferrari pomagal z motorji, ki niso bili povsem v skladu s pravili.

Začetek pred začetkom torej ni bil najbolj obetaven, ljubitelji tega športa pa upajo, da bodo konec tedna na stezi v Albert parku vendarle zmagali dirkači in tehnika, skladna s pravili.

Med nekaj novostmi v pravilih za letošnje leto velja izpostaviti vrnitev črno-bele kariraste zastave. Lani so jo že nadomestili z digitalno oznako za konec dirke, toda tehnična napaka na dirki na Japonskem je povzročila zmedo in vrnitev preizkušene ročne tehnike. Po novem bodo lahko dirkači na sezono uporabili tri in ne več samo dva pogonska sklopa MGU-K, ki energijo pri zaviranju vračata v motor, dirkalnik pa bo lahko po novem imel maso 745 kilogramov.

Hamilton lovi Schumacherjev rekord

Valtteri Bottas je prepričan, da lahko ob dobremu dnevu premaga kogarkoli. Foto: Reuters Lanski svetovni prvak Lewis Hamilton bo letos lovil izenačenje rekorda po skupnem številu naslovov svetovnega prvaka. Zdaj je pri šestih, najboljši na tem področju Michael Schumacher jih ima sedem. A če bo Hamilton tako prepričljiv kot v zadnjih sezonah, bo le še vprašanje časa, kdaj bo letos ujel Schumacherjevo sedmico.

"Bilo je naporno, ogromno smo delali, tako na stezi kot v tovarni. Avtomobil je nadgradnja lanskega in je še boljši. Nekaj malenkosti pa bo še treba popraviti," je pred začetkom sezone razmišljal branilec naslova. A vsaj v Avstraliji doslej ni imel veliko uspeha, lansko zmago pa bo branil njegov moštveni sotekmovalec Valtteri Bottas. "Če imam dober dan, ko dam od sebe sto odstotkov, lahko premagam kogarkoli. Težava pa je, da mi to ne uspeva vsak konec tedna," je recept za uspeh razkril Bottas.

Leclerc: Zanesljivost bo naša prednost

Monačan Charles Lecerc se zaveda močne konkurence. Foto: Reuters Ferrari bo še vedno eden glavnih tekmecev Mercedesa, a morda bo tokrat že od začetka v vlogi prvega lovca mladi Charles Leclerc. Monačan je že v lanski sezoni večkrat zasenčil izkušenega veterana Sebastiana Vettla, v Maranellu pa so morali lani na prvi zmago čakati do 13. dirke sezone.

"Vemo, da je konkurenca močna. A zavedamo se, da je sezona dolga, zanesljivost bo naša prednost. želimo ljudem pričarati vsaj nekaj lepega," je rojakom, ki jih zelo pesti epidemija koronavirusa, skušal vliti nekaj optimizma vodja ekipe Mattia Binotto. Oba dirkača bosta imela pri rdečih enakovreden status, vsaj navzven se nekdanji štirikratni svetovni prvak Vettel s tem ne obremenjuje.

"Na to ne gledam kot na svoje nazadovanje in Charlesovo napredovanje. Imava enaka dirkalnika, zame se ni spremenilo nič. Tudi lani je bilo tako," je dejal Vettel.

A tako srebrni kot rdeči bodo morali zelo resno računati tudi na Maxa Verstappna. Lani tretji v SP se je na zimskih testiranjih izkazal. Z Red Bullom bo morda celo nevarnejši zasledovalec Mercedesa kot Vettel in Leclerc.

Edini pravi novinec je Latifi

Nicholas Latifi komaj čaka začetek. Foto: Reuters V dirkaški karavani sicer ni veliko novega. Edini pravi novinec je Kanadčan Nicholas Latifi, ki je zamenjal Roberta Kubico pri Williamsu, Esteban Ocon pa se je vrnil v ekipo Renault, kjer ostaja Avstralec Daniel Ricciardo. Ko in če bodo dirkači uspešno prestali prvo dirko v Melbournu, jih čaka bolj negotovo nadaljevanje sezone.

V Bahrajnu so že napovedali, da na njihovi dirki ne bo gledalcev, za zdaj je še v koledarju prva dirka v zgodovini Vietnama, ki bi jo moral Hanoj gostiti 5. aprila, mnogi pa menijo, da bo ta dirka zaradi geografske bližine Kitajske in Južne Koreje postala naslednja posredna žrtev koronavirusa. Ta je že odnesel dirko na Kitajskem, ki so jo prestavili za nedoločen čas.