Norris: Če mi ne uspe, ne bo dober dan

Z VN Madžarske so vozniki formule 1 začeli drugo polovico letošnjega prvenstva. Na Hungaroringu sta v prvi štartni vrsti oba voznika ekipe McLaren, kar se ni zgodilo že 12 let. Lando Norris in Oscar Piastri bosta poskušala na 13. dirki sezone za sabo zadržati vodilnega v skupnem seštevku in zmagovalca sedmih dirk letos Maxa Verstappna.

Max Verstappen brez lažnega upanja pred dirko Foto: Reuters McLaren je bil z obema dirkačema v prvi štartni vrstni nazadnje leta 2012 na VN Brazilije, ko sta zanj dirkala še Lewis Hamilton in Jenson Button. Za Landa Norrisa je to tretji najboljši štartni položaj v formuli 1. Mladi Britanec cilja na svojo drugo zmago: "Pričakujem jo. Če mi ne uspe, ne bo dober dan. Dirkalnik je odličen, občutek imam, da dirkam dobro, torej je jasno, da ciljam na zmago." Samo z zmagovalnim balkonom pač ni več zadovoljen, nanj se je povzpel že 20-krat. Čeprav pravimo, kako pomemben je le-ta, a vedno vendarle ni tako. Na Hungaroringu že tri leta ni zmagal voznik, ki je bil na prvem štartnem mestu, v letošnji sezoni pa ne na prejšnjih štirih velikih nagradah. Te so dobili Verstappen, George Russell in Hamilton (oba Mercedes). Vodilni v letošnjem prvenstvu si zmage ni upal napovedati: "Ne vem. Hitrost za dirko je dobra, a nič fantastičnega. Bolje, da sem realist, kot pa da si ustvarjam lažno upanje."