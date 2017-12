Ferrari prvi potrdil predstavitev novega dirkalnika

Moštvo formule 1 Ferrari bo, čeprav so po koncu letošnje sezone v Maranellu nakazali, da niso zadovoljni s statusom ekipe pri vodstvu tekmovanja, ostalo v formuli 1. Italijanska ekipa je celo prva, ki je že sporočila datum predstavitve novega dirkalnika za sezono 2018. Novega rdečega konjička bodo predstavili 22. februarja.

V zadnjih tednih je ljubitelje formule 1 vznemirila prikrita napoved Ferrarija, da bi lahko ekipa iz Maranella celo zapustila karavano formule 1, če se novi lastniki oziroma vodstvo tekmovanje Liberty Media ne bodo bolj posvetili njihovim predlogom oziroma če bodo uveljavili napovedane spremembe, predvsem na področju motorjev do leta 2021, ne da bi upoštevali Ferrarijeve želje.

A vsaj kratkoročno sprememb očitno ne bo, sicer Ferrari, ki naslov prvaka med konstruktorji zaman lovi že od leta 2008, vozniškega pa še leto dlje, ne bi prvi napovedal datuma predstavitve dirkalnika za sezono 2018. Kot je nedavno zatrdil predsednika Ferrarija Sergio Marchionne, so se v ekipi v letu 2017 veliko naučili, že zdaj pa napovedal boj za najvišja mesta naslednje leto.

"Sezona 2017 je bila glede na prejšnjo velik skok naprej. Verjamem v ekipo, verjamem v te fante in verjamem, da lahko naredimo nekaj velikega. Imamo znanje, imamo izkušnje in ko bomo vse to združili, ne dvomim, da bomo zelo konkurenčni," je napovedal Marchionne.

Datum predstavitve je ekipa postavila na 22. februar. Potem ko so kriza in varčevalni ukrepi skorajda odpravili nekdanje razkošne predstavitve dirkalnikov v njihovih tovarnah oziroma sedežih moštev, so se pri Ferrariju odločili, da bodo nadaljevali v slogu zadnjih sezon: predstavitev bo potekala prek spleta, prvo vožnjo pa bo nato novi dirkalnik predvidoma opravil na domači testni stezi v Fioranu.

Štiri dni za predstavitvijo Ferrarija se bodo začela prva uradna testiranja v sezoni 2018. Večina moštev bo verjetno podobno kot Ferrari predstavitve opravila v dneh pred testom v Barceloni, številne pa bržčas kar neposredno pred prvimi krogi na dirkališču.