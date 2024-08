Espargaro dirka za drugo zmago Aprilie letos

Svetovno prvenstvo v motociklizmu se po enem mesecu nadaljuje s šele 10. dirko sezone. Silverstone gosti VN Velike Britanije. Sobota je namenjana kvalifikacijah in šprinterski dirki. Boj za štartna mesta v elitnem razredu motoGP je dobil Aleix Espargaro.

Prvo sobotno dejanje v Silverstonu je pripadlo španskemu motociklistu Aleixu Espargaroju (Aprilia). Bil je najhitrejši na kvalifikacijah za štartna mesta za sobotno popoldansko šprintersko dirko in tudi nedeljsko osrednjo dirko v razredu motoGP. Poleg njega sta si prvo štartno vrsto zagotovila še Italijana Francesco Bagnaia (Ducati) in Enea Bastianini (Ducati). "Veliko sem tvegal, a mi je uspel popoln krog, to je neverjetno," je po kvalifikacijah dejal 35-letni Katalonec, ki se bo po koncu sezone tekmovalno upokojil.

Španec Jorge Martin (Ducati Pramac), drugi v svetovnem prvenstvu z desetimi točkami zaostanka za Bagnaio, je bil na kvalifikacijah četrti. Šestkratni svetovni prvak v kraljevem razredu Marc Marquez (Gresini Ducati) je odpeljal sedmi najhitrejši čas. Izkušeni španski motociklist sicer zaseda tretje mesto v skupnem seštevku.

Na prvih devetih dirkah sezone so osemkrat zmagali dirkači z Ducatijevim motociklom (nazadnje štirikrat zapored Bagnaia), samo VN ZDA je dobil Maverick Viñales z Aprilio.