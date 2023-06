Edini trening dobil prvak, sledijo tesne kvalifikacije

Pred kvalifikacijami za nedeljsko VN Avstrije, ki so na sporedu v petek ob 17.00, so dirkači formule 1 odpeljali edini prosti trening. V zadnjih sekundah je najhitrejši krog odpeljal aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull).

Charles Leclerc Foto: Reuters V Maranellu so zadnje dni delali nadure, Lewis Hamilton (Mercedes) pa pravi, da so končno na pravi poti razvoja, a očitno bosta tudi na VN Avstrije Ferrari in Mercedes zaostajala za Red Bullom. Carlos Sainz (Ferrari) je na edinem prostem treningu na Red Bull Ringu vodil še nekaj minut pred koncem, nato pa je vodilni v letošnjem prvenstvu in zmagovalec šestih od osmih dirk Max Verstappen (Red Bull) stopil na stopalko za plin in celo s tršimi pnevmatikami odpeljal najboljši krog 1:05,742. S četrt sekunde sta mu sledila Sainz in Charles Leclerc (Ferrari), Hamilton pa je bil s pol sekunde zaostanka četrti.

Treningu sicer prevelike veljave ne gre pripisovati, saj je imel vsak dirkač svoj načrt dela, še posebej ker gre za tokrat edini prosti trening. Dirkača Alpina in Lando Norris (McLaren) so denimo zasedli zadnja tri mesta.

VN Avstrije, prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:05,742

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,241

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,270

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,509

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,520

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,598

7. Kevin Magnussen (Haas) +0,755

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,914

9. George Russell (Mercedes) +0,954

10. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,038

11. Alex Albon (Williams) +1,052

12. Oscar Piastri (McLaren) +1,067

13. Nico Hülkenberg (Haas) +1,104

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,105

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,243

16. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,275

17. Logan Sargeant (Williams) +1,276

18. Esteban Ocon (Alpine) +1,460

19. Pierre Gasly (Alpine) +1,545

20. Lando Norris (McLaren) +1,626

Edini trening pa, ker gre za šprinterski dirkaški konec tedna. V petek ob 17.00 sledijo kvalifikacije za nedeljsko dirko, sobota pa bo namenjena šprinterski dirki (naprej kvalifikacije za šprint in nato še ta krajša dirka).