Dvojna poljska zmaga v Vroclavu, Žagar 13.

Najboljši speedwayisti so danes v Vroclavu nastopili na tretji dirki svetovnega prvenstva. Na prvi od dveh zaporednih dirk na tem prizorišču je slavil branilec naslova, domačin Bartosz Zmarzlik pred rojakom Maciejem Janowskim in Rusom Artjomom Laguto. Slovenski dirkač Matej Žagar se ni uvrstil v polfinale, končal je na 13. mestu.

Svetovno prvenstvo v speedwayu se, potem ko so sezono pred 14 dnevi le začeli, nadaljuje z zgoščenim ritmom ta konec tedna. Na sporedu je nov dvojček dirk na olimpijskem stadionu v Vroclavu.

Žagar brez pravih možnosti za preboj med osmerico

Slovenski predstavnik v elitnem tekmovanju, seriji Grand Prix, je tudi na tretji postaji ostal na ravni nastopov iz Prage.

V Pragi je bil nekdanji serijski slovenski državni prvak Matej Žagar - v lanski sezoni ni nastopil na edini domači dirki in je zato ostal brez slovenske krone - 11. in 12., blizu polfinala je bil le na prvi dirki.

Danes ni imel pravih možnosti za preboj med osmerico, ki odloča o prvih mestih. Še najboljši je bil v svoji prvi vožnji, ko je iztržil drugo mesto za Britancem Robertom Lambertom, pozneje pa je še dvakrat prišel do točke za dve tretji mesti. V svojih zadnjih dveh vožnjah pa je celo ostal brez točk, obakrat je bil četrti, tako da se je moral sprijazniti z le štirimi točkami, kar mu je prineslo 13. mesto na dirki.

Zanimiv prvi polfinale in padec v zadnji vožnji

V izločilnih bojih je bila zanimiva predvsem prva polfinalna vožnja. Zaradi prehitrega starta je bil najprej izključen Lambert, po startu le treh tekmovalcev pa je Danec Leon Madsen povzročil padec Rusa Emila Sajfutdinova, zaradi česar si je še sam prislužil izključitev. V finale sta tako napredovala Rus in domači zvezdnik Janowski.

Drugi polfinale je bil manj razburljiv, finale sta si privozila Laguta in Zmarzlik.

V zadnji vožnji večera je nato spet sledil padec, ko je v ogradi končal Sajfutdinov. Ruskega dirkača so izključili, v obračunu dveh domačih adutov pa je bil v ostrem dvoboju in nekaj tesnih prehitevanjih boljši Zmarzlik pred Janowskim, Laguta pa je bil tretji. Za svetovnega prvaka je bila to prva zmaga v novi sezoni.

Skupno po prvih treh dirkah od 11 predvidenih v sezoni 2021 vodi Janowski, ki ima v žepu zmago in dve drugi mesti, s 56 točkami. Laguta, zmagovalec druge dirke v Pragi, je zdaj pri 48 točkah, tretji je Sajfutdinov s 46, četrti pa zdaj Zmarzlik s 43. Žagar je skupno na 13. mestu s 15 točkami.

V soboto bo na stadionu v Vroclavu še ena dirka.

Izidi:

1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 20, 2. Maciej Janowski (Pol) 18, 3. Artjom Laguta (Rus) 16, 4. Emil Sajfutdinov (Rus) 14, 5. Fredrik Lindgren (Šve) 12, 6. Leon Madsen (Dan) 11, 7. Martin Vaculik (Slk) 10, 8. Robert Lambert (VBr) 9 ... 13. Matej Žagar (Slo) 4



SP skupno (3):

1. Maciej Janowski (Pol) 56, 2. Artjom Laguta (Rus) 48, 3. Emil Sajfutdinov (Rus) 46, 6. Bartosz Zmarzlik (Pol) 43, 5 4. Fredrik Lindgren (Šve) 41, 6. Tai Woffinden (VBr) 30, 7. Leon Madsen (Dan) 29, 8. Martin Vaculik (Slk) 27 ... 13. Matej Žagar (Slo) 15.

